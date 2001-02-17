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Раздел: Происшествия  
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В Киеве легковушка врезалась в троллейбус

В Киеве легковушка врезалась в троллейбусПострадал годовалый ребенок

В Киеве на пересечении Воздухофлотского проспекта и улицы Петра Нищинского произошло ДТП с пострадавшими. Столкнулись Seat Ibiza и троллейбус №19д. В результате инцидента пострадал ребенок, пишет Хроника.инфо со ссылкой на Информатор.

Авария случилась 21 февраля в 21:24.

По предварительной информации, оба транспортных средства двигались в сторону Севастопольской площади. Троллейбус двигался по полосе общественного транспорта, а Seat поворачивал налево, чтобы заехать на улицу Петра Нищинского.

Легковушка попыталась повернуть перед троллейбусом. Из-за этого и произошло столкновение. В момент аварии в электротранспорте были пассажиры включая женщину с годовалым мальчиком. От удара ребенок ударился. Его госпитализировали в больницу с подозрением на сотрясение мозга.

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После столкновения Seat развернуло. Никто из легковушки не пострадал. На месте работала патрульная полиция, медики и следственно-оперативная группа. Детали происшествия устанавливаются.

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 Теги: Киев, троллейбус

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