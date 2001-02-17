Раздел: Происшествия
В Киеве легковушка врезалась в троллейбус
Пострадал годовалый ребенок
В Киеве на пересечении Воздухофлотского проспекта и улицы Петра Нищинского произошло ДТП с пострадавшими. Столкнулись Seat Ibiza и троллейбус №19д. В результате инцидента пострадал ребенок, пишет Хроника.инфо со ссылкой на Информатор.
Авария случилась 21 февраля в 21:24.
По предварительной информации, оба транспортных средства двигались в сторону Севастопольской площади. Троллейбус двигался по полосе общественного транспорта, а Seat поворачивал налево, чтобы заехать на улицу Петра Нищинского.
Легковушка попыталась повернуть перед троллейбусом. Из-за этого и произошло столкновение. В момент аварии в электротранспорте были пассажиры включая женщину с годовалым мальчиком. От удара ребенок ударился. Его госпитализировали в больницу с подозрением на сотрясение мозга.
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После столкновения Seat развернуло. Никто из легковушки не пострадал. На месте работала патрульная полиция, медики и следственно-оперативная группа. Детали происшествия устанавливаются.
В Киеве на пересечении Воздухофлотского проспекта и улицы Петра Нищинского произошло ДТП с пострадавшими. Столкнулись Seat Ibiza и троллейбус №19д. В результате инцидента пострадал ребенок, пишет Хроника.инфо со ссылкой на Информатор.
Авария случилась 21 февраля в 21:24.
По предварительной информации, оба транспортных средства двигались в сторону Севастопольской площади. Троллейбус двигался по полосе общественного транспорта, а Seat поворачивал налево, чтобы заехать на улицу Петра Нищинского.
Легковушка попыталась повернуть перед троллейбусом. Из-за этого и произошло столкновение. В момент аварии в электротранспорте были пассажиры включая женщину с годовалым мальчиком. От удара ребенок ударился. Его госпитализировали в больницу с подозрением на сотрясение мозга.
Читайте также: ДТП в Киеве: легковушка врезалась в троллейбус
После столкновения Seat развернуло. Никто из легковушки не пострадал. На месте работала патрульная полиция, медики и следственно-оперативная группа. Детали происшествия устанавливаются.
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