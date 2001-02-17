Раздел: Происшествия
На Прикарпатье нашли убитыми мужчину и женщину
Их обнаружила соседка.
На Прикарпатье нашли убитыми мужчину и женщину. О трагедии в полицию сообщила жительница села Семаковцы Коломыйского района. Именно она обнаружила мертвыми своего соседа и его сожительницу, у которых были телесные повреждения, передает Хроника.инфо со ссылкой на Сегодня.
У погибшей 57-летней женщины было избито лицо и колото – резаная рана на шее. Многочисленные колото-резаные раны в области шеи обнаружили и в 56-летнего мужчины. Об этом сообщают в полиции.
Открыто уголовное производство. Тела погибших направлены для проведения судебно-медицинской экспертизы и установления причин смерти.
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Полиция Прикарпатья проводит розыскные мероприятия по установлению и задержанию лиц, причастных к совершению этого преступления.
На Прикарпатье нашли убитыми мужчину и женщину. О трагедии в полицию сообщила жительница села Семаковцы Коломыйского района. Именно она обнаружила мертвыми своего соседа и его сожительницу, у которых были телесные повреждения, передает Хроника.инфо со ссылкой на Сегодня.
У погибшей 57-летней женщины было избито лицо и колото – резаная рана на шее. Многочисленные колото-резаные раны в области шеи обнаружили и в 56-летнего мужчины. Об этом сообщают в полиции.
Открыто уголовное производство. Тела погибших направлены для проведения судебно-медицинской экспертизы и установления причин смерти.
Читайте также: В Днепре «Газель» на скорости влетела в опору
Полиция Прикарпатья проводит розыскные мероприятия по установлению и задержанию лиц, причастных к совершению этого преступления.
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