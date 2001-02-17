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Раздел: Происшествия  
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В Киеве пьяный на Mazda врезался в отбойник

В Киеве пьяный на Mazda врезался в отбойникПострадавшие отказались от госпитализации.

В ночь на 22 февраля в Киеве на заезде на Дарницкий мост произошло пьяное ДТП. Mazda 6 не вписалась в поворот и врезалась в отбойник. В момент аварии в машине находились водитель и пассажир, передает Хроника.инфо со ссылкой на Информатор.

Авария случилась около 22:40.

По предварительной информации, Mazda заезжала на Дарницкий мост с Надднепрянского шоссе и двигался в сторону левого берега. На повороте машину бросило в занос и она врезалась в отбойник.

После ДТП травмы получил и водитель и пассажир, но от госпитализации они отказались. У обоих мужчин были явные признаки алкогольного опьянения. Водителю предложили пройти тест на наличие алкоголя в организме «Драггер».

После «задувки» прибор показал 1,16 промилле. Данный показатель превышает допустимую норму почти в шесть раз. Отметим, что согласно законодательства Украины нормой является 0,2 промилле.

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Из-за аварии проездной был только один ряд. Разбитый автомобиль перекрыл крайнюю левую полосу заезда на мост. На месте работал экипаж патрульной полиции. Детали происшествия устанавливаются.

В Киеве пьяный на Mazda врезался в отбойник
В Киеве пьяный на Mazda врезался в отбойник
В Киеве пьяный на Mazda врезался в отбойник
В Киеве пьяный на Mazda врезался в отбойник
В Киеве пьяный на Mazda врезался в отбойник
В Киеве пьяный на Mazda врезался в отбойник
В Киеве пьяный на Mazda врезался в отбойник
В Киеве пьяный на Mazda врезался в отбойник


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 Теги: Киев, отбойник

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Сегодня, 10:57 » Автор: Анна Мартынова
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