В Киеве пьяный на Mazda врезался в отбойник

Пострадавшие отказались от госпитализации.



В ночь на 22 февраля в Киеве на заезде на Дарницкий мост произошло пьяное ДТП. Mazda 6 не вписалась в поворот и врезалась в отбойник. В момент аварии в машине находились водитель и пассажир, передает



Авария случилась около 22:40.



По предварительной информации, Mazda заезжала на Дарницкий мост с Надднепрянского шоссе и двигался в сторону левого берега. На повороте машину бросило в занос и она врезалась в отбойник.



После ДТП травмы получил и водитель и пассажир, но от госпитализации они отказались. У обоих мужчин были явные признаки алкогольного опьянения. Водителю предложили пройти тест на наличие алкоголя в организме «Драггер».



После «задувки» прибор показал 1,16 промилле. Данный показатель превышает допустимую норму почти в шесть раз. Отметим, что согласно законодательства Украины нормой является 0,2 промилле.



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Из-за аварии проездной был только один ряд. Разбитый автомобиль перекрыл крайнюю левую полосу заезда на мост. На месте работал экипаж патрульной полиции. Детали происшествия устанавливаются.





















Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter В ночь на 22 февраля в Киеве на заезде на Дарницкий мост произошло пьяное ДТП. Mazda 6 не вписалась в поворот и врезалась в отбойник. В момент аварии в машине находились водитель и пассажир, передает Хроника.инфо со ссылкой на Информатор Авария случилась около 22:40.По предварительной информации, Mazda заезжала на Дарницкий мост с Надднепрянского шоссе и двигался в сторону левого берега. На повороте машину бросило в занос и она врезалась в отбойник.После ДТП травмы получил и водитель и пассажир, но от госпитализации они отказались. У обоих мужчин были явные признаки алкогольного опьянения. Водителю предложили пройти тест на наличие алкоголя в организме «Драггер».После «задувки» прибор показал 1,16 промилле. Данный показатель превышает допустимую норму почти в шесть раз. Отметим, что согласно законодательства Украины нормой является 0,2 промилле.Из-за аварии проездной был только один ряд. Разбитый автомобиль перекрыл крайнюю левую полосу заезда на мост. На месте работал экипаж патрульной полиции. Детали происшествия устанавливаются.





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