Раздел: Происшествия
В киевском общежитии пьяный избил и ограбил соседа
Ему грозит до 7 лет тюрьмы.
Нетрезвый житель столичного общежития пристал к соседу из другой комнаты, избил его и украл мобильный телефон, передает Хроника.инфо со ссылкой на Город Киев.
Происшествие случилось в общежитии на ул. Малогвардейской в Соломенском районе Киева. В полицию обратился 41-летний потерпевший. Он рассказал, что на него напал сосед по общежитию, треснул его по голове и забрал мобильный телефон.
Полицейские приехали на вызов и задержали подозреваемого. Им оказался 19-летний уроженец Житомирской области. Ранее проблем с законом у него не было. Украденный им мобильный телефон нашли.
Начато уголовное производство по статье 187 («Разбой»). Не так давно ставшему совершеннолетним грозит до семи лет лишения свободы.
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Разбойника задержали в порядке ст. 208 Уголовно-процессуального кодекса Украины, решается вопрос об избрании ему меры пресечения.
Нетрезвый житель столичного общежития пристал к соседу из другой комнаты, избил его и украл мобильный телефон, передает Хроника.инфо со ссылкой на Город Киев.
Происшествие случилось в общежитии на ул. Малогвардейской в Соломенском районе Киева. В полицию обратился 41-летний потерпевший. Он рассказал, что на него напал сосед по общежитию, треснул его по голове и забрал мобильный телефон.
Полицейские приехали на вызов и задержали подозреваемого. Им оказался 19-летний уроженец Житомирской области. Ранее проблем с законом у него не было. Украденный им мобильный телефон нашли.
Начато уголовное производство по статье 187 («Разбой»). Не так давно ставшему совершеннолетним грозит до семи лет лишения свободы.
Читайте также: В Киеве нашли тело убитой
Разбойника задержали в порядке ст. 208 Уголовно-процессуального кодекса Украины, решается вопрос об избрании ему меры пресечения.
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