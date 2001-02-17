» » В киевском общежитии пьяный избил и ограбил соседа
Раздел: Происшествия  
0

В киевском общежитии пьяный избил и ограбил соседа

В киевском общежитии пьяный избил и ограбил соседаЕму грозит до 7 лет тюрьмы.

Нетрезвый житель столичного общежития пристал к соседу из другой комнаты, избил его и украл мобильный телефон, передает Хроника.инфо со ссылкой на Город Киев.

Происшествие случилось в общежитии на ул. Малогвардейской в Соломенском районе Киева. В полицию обратился 41-летний потерпевший. Он рассказал, что на него напал сосед по общежитию, треснул его по голове и забрал мобильный телефон.

Полицейские приехали на вызов и задержали подозреваемого. Им оказался 19-летний уроженец Житомирской области. Ранее проблем с законом у него не было. Украденный им мобильный телефон нашли.

Начато уголовное производство по статье 187 («Разбой»). Не так давно ставшему совершеннолетним грозит до семи лет лишения свободы.

Читайте также: В Киеве нашли тело убитой

Разбойника задержали в порядке ст. 208 Уголовно-процессуального кодекса Украины, решается вопрос об избрании ему меры пресечения.

Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter

 Теги: Киев, пьяный

Загрузка...
Загрузка...
загрузка...
Сегодня, 12:24 » Автор: Анна Мартынова
     286
     0


Оставьте свой комментарий

Имя:*  
E-Mail:
Полужирный Наклонный текст Подчёркнутый текст Зачёркнутый текст | Выравнивание по левому краю По центру Выравнивание по правому краю | Вставка смайликов Выбор цвета | Скрытый текст Вставка цитаты Преобразовать выбранный текст из транслитерации в кириллицу Вставка спойлера
Введите код: *


наверх