Раздел: Происшествия
Под Николаевом из авто украли 15 миллионов
Им грозит от восьми до тринадцати лет с конфискацией имущества.
На автодороге Николаев - Херсон вблизи с. Шевченково в 23:20 в четверг, 21 февраля, неизвестные подрезали Range Rover и украли у водителя сумку, в которой находилось более 15 млн гривен, передает Хроника.инфо со ссылкой на korrespondent.net.
По словам 52-летнего пострадавшего, когда он на своем автомобиле Range Rover возвращался домой, его подрезал Volkswagen темного цвета и заставил остановиться. Водитель Volkswagen вышел и начал кричать, что якобы мужчина неумело управляет своей машиной. К водителю присоединились его пассажиры, приблизились к Range Rover и порезали на нем колеса.
В этот момент подъехало еще одно авто, из которого вышли еще несколько незнакомцев в темной одежде с капюшонами на голове, разбили пассажирское стекло и вытащили сумку, в которой находилось более 15 млн грн. После чего нападавшие скрылись на двух автомобилях темного цвета, вероятно, марки Volkswagen и BMW в направлении Херсона.
Сведения об указанном событии внесли в Единый реестр досудебных расследований.
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Продолжаются следственные и оперативные мероприятия по установлению личностей преступников и их задержанию.
На автодороге Николаев - Херсон вблизи с. Шевченково в 23:20 в четверг, 21 февраля, неизвестные подрезали Range Rover и украли у водителя сумку, в которой находилось более 15 млн гривен, передает Хроника.инфо со ссылкой на korrespondent.net.
По словам 52-летнего пострадавшего, когда он на своем автомобиле Range Rover возвращался домой, его подрезал Volkswagen темного цвета и заставил остановиться. Водитель Volkswagen вышел и начал кричать, что якобы мужчина неумело управляет своей машиной. К водителю присоединились его пассажиры, приблизились к Range Rover и порезали на нем колеса.
В этот момент подъехало еще одно авто, из которого вышли еще несколько незнакомцев в темной одежде с капюшонами на голове, разбили пассажирское стекло и вытащили сумку, в которой находилось более 15 млн грн. После чего нападавшие скрылись на двух автомобилях темного цвета, вероятно, марки Volkswagen и BMW в направлении Херсона.
Сведения об указанном событии внесли в Единый реестр досудебных расследований.
Читайте также: В Киеве сожгли автомобиль журналиста
Продолжаются следственные и оперативные мероприятия по установлению личностей преступников и их задержанию.
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