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В Киеве бездомные устроили пожар в квартире

В Киеве бездомные устроили пожар в квартиреПричиной пожара стал окурок.

В Дарницком районе Киева 22 февраля произошел пожар. На улице Вербицкого, 5 в квартире на восьмом этаже загорелся балкон. Огонь перекинулся к соседям, которые и вызвали спасателей, передает Хроника.инфо со ссылкой на kiev.sq.com.ua.

Было установлено, что вместе с хозяином проживали три лица без определенного места жительства. Один из гостей курил на балконе и оставил зажженный окурок.

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Квартира, в которой произошел пожар, находится в плохом санитарном состоянии. Помещение завалено хламом.

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 Теги: Киев, пожар

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Сегодня, 15:21 » Автор: Анна Мартынова
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