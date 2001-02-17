Раздел: Происшествия
В Киеве бездомные устроили пожар в квартире
Причиной пожара стал окурок.
В Дарницком районе Киева 22 февраля произошел пожар. На улице Вербицкого, 5 в квартире на восьмом этаже загорелся балкон. Огонь перекинулся к соседям, которые и вызвали спасателей, передает Хроника.инфо со ссылкой на kiev.sq.com.ua.
Было установлено, что вместе с хозяином проживали три лица без определенного места жительства. Один из гостей курил на балконе и оставил зажженный окурок.
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Квартира, в которой произошел пожар, находится в плохом санитарном состоянии. Помещение завалено хламом.
В Дарницком районе Киева 22 февраля произошел пожар. На улице Вербицкого, 5 в квартире на восьмом этаже загорелся балкон. Огонь перекинулся к соседям, которые и вызвали спасателей, передает Хроника.инфо со ссылкой на kiev.sq.com.ua.
Было установлено, что вместе с хозяином проживали три лица без определенного места жительства. Один из гостей курил на балконе и оставил зажженный окурок.
Читайте также: Названы киевские мосты, которые будут ремонтировать
Квартира, в которой произошел пожар, находится в плохом санитарном состоянии. Помещение завалено хламом.
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