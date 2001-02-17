Раздел: Происшествия
Под Киевом в магазине произошла стрельба
В парня шесть раз выстрелили из пистолета.
Под Киевом, в городе Украинка, мужчина избил одного парня, а во второго шесть раз выстрелил из пистолета. Одна из пуль попала в голову, передает Хроника.инфо со ссылкой на Корреспондент.
Инцидент произошел в ночь с 16 на 17 февраля около круглосуточного магазина Березка.
По данным издания, один из парней, выходя из магазина, задел стоявшего рядом мужчину. Последний ударил его прикладом оружия и открыл огонь по второму парню, который вступился за товарища.
"В общей сложности было совершено около 11 выстрелов, 6 из которых попали в парня. Последний выстрел был намеренно сделан в лицо. В итоге - глубокие раны на ногах, руках, насквозь пробита щека, выбиты зубы, полностью раздроблена челюсть", - говорится в сообщении.
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По словам журналистов, несколько пуль из руки и ноги пострадавшего еще не вытащили. Также у парня сильно повреждены мышцы ноги и нерв. Стрелявшего до сих пор не задержали.
Под Киевом, в городе Украинка, мужчина избил одного парня, а во второго шесть раз выстрелил из пистолета. Одна из пуль попала в голову, передает Хроника.инфо со ссылкой на Корреспондент.
Инцидент произошел в ночь с 16 на 17 февраля около круглосуточного магазина Березка.
По данным издания, один из парней, выходя из магазина, задел стоявшего рядом мужчину. Последний ударил его прикладом оружия и открыл огонь по второму парню, который вступился за товарища.
"В общей сложности было совершено около 11 выстрелов, 6 из которых попали в парня. Последний выстрел был намеренно сделан в лицо. В итоге - глубокие раны на ногах, руках, насквозь пробита щека, выбиты зубы, полностью раздроблена челюсть", - говорится в сообщении.
Читайте также: В Днепре водитель троллейбуса потерял сознание за рулем
По словам журналистов, несколько пуль из руки и ноги пострадавшего еще не вытащили. Также у парня сильно повреждены мышцы ноги и нерв. Стрелявшего до сих пор не задержали.
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