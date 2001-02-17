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Раздел: Происшествия  
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Под Киевом в магазине произошла стрельба

Под Киевом в магазине произошла стрельбаВ парня шесть раз выстрелили из пистолета.

Под Киевом, в городе Украинка, мужчина избил одного парня, а во второго шесть раз выстрелил из пистолета. Одна из пуль попала в голову, передает Хроника.инфо со ссылкой на Корреспондент.

Инцидент произошел в ночь с 16 на 17 февраля около круглосуточного магазина Березка.

По данным издания, один из парней, выходя из магазина, задел стоявшего рядом мужчину. Последний ударил его прикладом оружия и открыл огонь по второму парню, который вступился за товарища.

"В общей сложности было совершено около 11 выстрелов, 6 из которых попали в парня. Последний выстрел был намеренно сделан в лицо. В итоге - глубокие раны на ногах, руках, насквозь пробита щека, выбиты зубы, полностью раздроблена челюсть", - говорится в сообщении.

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По словам журналистов, несколько пуль из руки и ноги пострадавшего еще не вытащили. Также у парня сильно повреждены мышцы ноги и нерв. Стрелявшего до сих пор не задержали.

Под Киевом в магазине произошла стрельба
Под Киевом в магазине произошла стрельба
Под Киевом в магазине произошла стрельба


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 Теги: Киевщина, стрельба

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Сегодня, 17:09 » Автор: Анна Мартынова
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