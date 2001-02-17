Раздел: Происшествия
В Киеве двое мужчин избили прохожего
У пострадавшего закрытая черепно-мозговая травма.
В Шевченковском районе Киева двое человек в темной одежде напали на мужчину. Они побили пострадавшего и скрылись в неизвестном направлении. В результате инцидента мужчину госпитализировали в тяжелом состоянии врачи скорой помощи. Полиция начала поиски нападавших, передает Хроника.инфо со ссылкой на Информатор
Инцидент произошел на улице Щусева.
В Шевченковское отделение полиции поступило сообщение от врачей, о том, что недалеко от станции метрополитена побили мужчину. Правоохранители прибыли на место события. Опросив потерпевшего и свидетеля, они выяснили, что нападавших было двое. Мужчины были в темной одежде.
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По данным пресс-секретаря Нацполиции в Шевченковском районе, потерпевшего доставили в больницу с закрытой черепно-мозговой травмой. Правоохранители разыскивают нападавших. Детали происшествия устанавливаются.
В Шевченковском районе Киева двое человек в темной одежде напали на мужчину. Они побили пострадавшего и скрылись в неизвестном направлении. В результате инцидента мужчину госпитализировали в тяжелом состоянии врачи скорой помощи. Полиция начала поиски нападавших, передает Хроника.инфо со ссылкой на Информатор
Инцидент произошел на улице Щусева.
В Шевченковское отделение полиции поступило сообщение от врачей, о том, что недалеко от станции метрополитена побили мужчину. Правоохранители прибыли на место события. Опросив потерпевшего и свидетеля, они выяснили, что нападавших было двое. Мужчины были в темной одежде.
Читайте также: Под Киевом замерз насмерть парень, которого везли патрульные
По данным пресс-секретаря Нацполиции в Шевченковском районе, потерпевшего доставили в больницу с закрытой черепно-мозговой травмой. Правоохранители разыскивают нападавших. Детали происшествия устанавливаются.
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