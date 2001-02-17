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Раздел: Происшествия  
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В Киеве двое мужчин избили прохожего

В Киеве двое мужчин избили прохожегоУ пострадавшего закрытая черепно-мозговая травма.

В Шевченковском районе Киева двое человек в темной одежде напали на мужчину. Они побили пострадавшего и скрылись в неизвестном направлении. В результате инцидента мужчину госпитализировали в тяжелом состоянии врачи скорой помощи. Полиция начала поиски нападавших, передает Хроника.инфо со ссылкой на Информатор

Инцидент произошел на улице Щусева.

В Шевченковское отделение полиции поступило сообщение от врачей, о том, что недалеко от станции метрополитена побили мужчину. Правоохранители прибыли на место события. Опросив потерпевшего и свидетеля, они выяснили, что нападавших было двое. Мужчины были в темной одежде.

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По данным пресс-секретаря Нацполиции в Шевченковском районе, потерпевшего доставили в больницу с закрытой черепно-мозговой травмой. Правоохранители разыскивают нападавших. Детали происшествия устанавливаются.

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 Теги: Киев, избили

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Сегодня, 18:33 » Автор: Анна Мартынова
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