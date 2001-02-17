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В Закарпатской области на трассе сгорел легковой автомобиль

В Закарпатской области на трассе сгорел легковой автомобиль23 февраля в 5 утра на трассе «Киев-Чоп» произошло возгорание легкового автомобиля.

На место выехали пожарные. Пострадавших по предварительной информации на месте пожара нет. Об этом сообщает Хроника. инфо со ссылкой на Закарпатский корреспондент.

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По словам владельца автомобиля самовозгорание началось на ходу из моторного отсека.

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