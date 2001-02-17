Раздел: Происшествия
В Закарпатской области на трассе сгорел легковой автомобиль
23 февраля в 5 утра на трассе «Киев-Чоп» произошло возгорание легкового автомобиля.
На место выехали пожарные. Пострадавших по предварительной информации на месте пожара нет. Об этом сообщает Хроника. инфо со ссылкой на Закарпатский корреспондент.
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По словам владельца автомобиля самовозгорание началось на ходу из моторного отсека.
На место выехали пожарные. Пострадавших по предварительной информации на месте пожара нет. Об этом сообщает Хроника. инфо со ссылкой на Закарпатский корреспондент.
Читайте также: Пьяное ДТП на Львовщине: пострадала девочка
По словам владельца автомобиля самовозгорание началось на ходу из моторного отсека.
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