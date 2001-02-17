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Пожар в Одессе: есть погибшие

Пожар в Одессе: есть погибшиеВчера ночью, 22 февраля, на Люстдорфской дороге 52-Б в пятиэтажке произошёл пожар, вследствие которого погиб мужчина 1967 года рождения.


Возгорание произошло в коммунальной квартире на 4-м этаже. Жители горящего помещения выбежали на улицу в домашней одежде, некоторые стояли в домашних тапочках, сообщает Хроника.инфо со ссылкой на ОдессаМедиа.

Во время проведения разведки на 5-м этаже спасли одного ребёнка 2018 года рождения и эвакуировали двух людей.

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В результате пожара погиб владелец квартиры 1967 г.р. По предварительным данным, предполагаемой причиной пожара является неосторожное обращение с огнём погибшим мужчиной при курении.

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Сегодня, 11:14 » Автор: Ольга Кравченко
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