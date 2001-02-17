В Киеве мужчина на Audi сбил на остановке двух пенсионерок

В субботу, 23 февраля, в Киеве по адресу улица Алма Атинская, 105/2 произошло ДТП с пострадавшими. Автомобиль Audi A4 вылетел с дороги и врезался в столб. В результате инцидента пострадали несколько человек, одного из них вырезали спасатели.





По предварительной информации, Audi ехала в сторону улицы Азербайджанской. На повороте перед улицей Волховской легковушку занесло и отбросило на тротуар, а потом она обогнула столб. Авария случилась около 06:30. Об этом сообщает



Рядом с местом аварии находилась остановка общественного транспорта. В момент инцидента там стояли люди. Когда Audi залетела на тротуар, то зацепила двоих пожилых женщин. Одна из них не пострадала, а вторую госпитализировали в больницу. Предварительно, у нее травма ноги, но она незначительная.



Свидетели утверждают, что сразу же после аварии водитель и один из пассажиров самостоятельно выбрались из машины и убежали. Второму парню понадобилась помощь спасателей, так как его зажало в салоне на заднем сидении. После того, как спасатели вырезали пострадавшего, его передали медикам и госпитализировали в больницу.



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Во время отработки района патрульные задержали возможного водителя Audi, но действительно ли этот мужчина - будет устанавливать следствие. На месте работали экипажи патрульной полиции, медики, спасатели и следственно-оперативная группа. Детали происшествия устанавливаются.



Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter По предварительной информации, Audi ехала в сторону улицы Азербайджанской. На повороте перед улицей Волховской легковушку занесло и отбросило на тротуар, а потом она обогнула столб. Авария случилась около 06:30. Об этом сообщает Хроника.инфо со ссылкой на Информатор Рядом с местом аварии находилась остановка общественного транспорта. В момент инцидента там стояли люди. Когда Audi залетела на тротуар, то зацепила двоих пожилых женщин. Одна из них не пострадала, а вторую госпитализировали в больницу. Предварительно, у нее травма ноги, но она незначительная.Свидетели утверждают, что сразу же после аварии водитель и один из пассажиров самостоятельно выбрались из машины и убежали. Второму парню понадобилась помощь спасателей, так как его зажало в салоне на заднем сидении. После того, как спасатели вырезали пострадавшего, его передали медикам и госпитализировали в больницу.Во время отработки района патрульные задержали возможного водителя Audi, но действительно ли этот мужчина - будет устанавливать следствие. На месте работали экипажи патрульной полиции, медики, спасатели и следственно-оперативная группа. Детали происшествия устанавливаются.

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