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В Винницкой области поймали группу наркоторговцев

В Винницкой области поймали группу наркоторговцевВ Ладыжине правоохранители разоблачили в сбыте наркотиков двух мужчин. Преступников задержали.

Как выяснилось, преступники распространяли наркотики в городе. Во время обысков у 30-летних мужчин изъяли 50 доз амфетамина, 40 доз метадона и сверток с марихуаной.

Стоимость изъятых наркотиков составляет около 40 тысяч гривен, сообщает Хроника.инфо со ссылкой на ГУ НП Винницкой области.

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"Правонарушители задержаны в процессуальном порядке по подозрению в совершении преступления, предусмотренного ч.2 ст.307 Уголовного кодекса Украины (незаконное производство, изготовление, приобретение, хранение, перевозка или пересылка наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов)", – рассказали в полиции и отметили, что преступникам грозит до 10 лет лишения свободы.


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Сегодня, 14:31 » Автор: Ольга Кравченко
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