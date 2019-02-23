Раздел: Происшествия
В Винницкой области поймали группу наркоторговцев
В Ладыжине правоохранители разоблачили в сбыте наркотиков двух мужчин. Преступников задержали.
Как выяснилось, преступники распространяли наркотики в городе. Во время обысков у 30-летних мужчин изъяли 50 доз амфетамина, 40 доз метадона и сверток с марихуаной.
Стоимость изъятых наркотиков составляет около 40 тысяч гривен, сообщает Хроника.инфо со ссылкой на ГУ НП Винницкой области.
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"Правонарушители задержаны в процессуальном порядке по подозрению в совершении преступления, предусмотренного ч.2 ст.307 Уголовного кодекса Украины (незаконное производство, изготовление, приобретение, хранение, перевозка или пересылка наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов)", – рассказали в полиции и отметили, что преступникам грозит до 10 лет лишения свободы.
Как выяснилось, преступники распространяли наркотики в городе. Во время обысков у 30-летних мужчин изъяли 50 доз амфетамина, 40 доз метадона и сверток с марихуаной.
Стоимость изъятых наркотиков составляет около 40 тысяч гривен, сообщает Хроника.инфо со ссылкой на ГУ НП Винницкой области.
Читайте также: В Херсонской области задержали мужчину с опасными психотропами
"Правонарушители задержаны в процессуальном порядке по подозрению в совершении преступления, предусмотренного ч.2 ст.307 Уголовного кодекса Украины (незаконное производство, изготовление, приобретение, хранение, перевозка или пересылка наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов)", – рассказали в полиции и отметили, что преступникам грозит до 10 лет лишения свободы.
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