ДТП в Киеве: Skoda снесла два забора и вылетела на тротуар

В Киеве на Елены Телиги столкнулись два автомобиля



23 февраля на пересечении улиц Дорогожицкая и Елены Телиги произошло ДТП с участием двух автомобилей. Дорогу не поделили водители Renault и Skoda. В результате столкновения Skoda снесла два забора и вылетела на тротуар, прямо возле пешеходного перехода, пишет



Пассажирку Renault забрала скорая помощь. Об этом Информатор узнал на месте происшествия.



По словам патрульных, оба автомобиля двигались по улице Дорогожицкой. Водитель Renault поворачивал на улицу Елены Телиги, в сторону станции метро «Дорогожичи». Skoda двигалась в обратном направлении и проезжала перекресток. В результате столкновения ее развернуло и выбросило на тротуар. По счастливой случайности никто из пешеходов, которые находились в этом месте, не пострадал. Автомобиль снес два забора и остановился на газоне.



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Помощь медиков понадобилась пассажирке Renault. Свидетели утверждают, что она получила незначительные травмы, но после аварии ей стало плохо. Ее с места ДТП забрала скорая помощь. На место вызвали следственно-оперативную группу, которая изъяла видео с камер наблюдения. Обстоятельства происшествия устанавливаются.

















Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter 23 февраля на пересечении улиц Дорогожицкая и Елены Телиги произошло ДТП с участием двух автомобилей. Дорогу не поделили водители Renault и Skoda. В результате столкновения Skoda снесла два забора и вылетела на тротуар, прямо возле пешеходного перехода, пишет Хроника.инфо со ссылкой на Информатор Пассажирку Renault забрала скорая помощь. Об этом Информатор узнал на месте происшествия.По словам патрульных, оба автомобиля двигались по улице Дорогожицкой. Водитель Renault поворачивал на улицу Елены Телиги, в сторону станции метро «Дорогожичи». Skoda двигалась в обратном направлении и проезжала перекресток. В результате столкновения ее развернуло и выбросило на тротуар. По счастливой случайности никто из пешеходов, которые находились в этом месте, не пострадал. Автомобиль снес два забора и остановился на газоне.Помощь медиков понадобилась пассажирке Renault. Свидетели утверждают, что она получила незначительные травмы, но после аварии ей стало плохо. Ее с места ДТП забрала скорая помощь. На место вызвали следственно-оперативную группу, которая изъяла видео с камер наблюдения. Обстоятельства происшествия устанавливаются.





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