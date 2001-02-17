Раздел: Происшествия
В Харькове ограбили ломбард с помощью кирпича
Злоумышленник ударил кирпичом по голове работницу ломбарда и забрал 30 тысяч гривен
В Харькове 23 февраля около 11:00 в ломбард на проспекте Гагарина вошел неизвестный, ударил кирпичом по голове сотрудницу, забрал 30 тысяч гривен и скрылся с места происшествия. В городе объявлен план «Сирена», пишет Хроника.инфо со ссылкой на Криминальная Украина
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Полицейские просят помочь в опознании нападавшего. Рост около 180 см, крепкого телосложения. Был одет в темно-зеленую куртку с капюшоном и синие джинсы. Информацию предоставлять по телефонам (057)737-40-22, 050-83-81-111 или 102. По данному факту открыто уголовное производство по ч.3 ст.187 УК Украины (разбой). Подозреваемому грозит от 7 до 12 лет тюрьмы.
В Харькове 23 февраля около 11:00 в ломбард на проспекте Гагарина вошел неизвестный, ударил кирпичом по голове сотрудницу, забрал 30 тысяч гривен и скрылся с места происшествия. В городе объявлен план «Сирена», пишет Хроника.инфо со ссылкой на Криминальная Украина
Читайте также: В Харькове ограбили два лотерейных клуба
Полицейские просят помочь в опознании нападавшего. Рост около 180 см, крепкого телосложения. Был одет в темно-зеленую куртку с капюшоном и синие джинсы. Информацию предоставлять по телефонам (057)737-40-22, 050-83-81-111 или 102. По данному факту открыто уголовное производство по ч.3 ст.187 УК Украины (разбой). Подозреваемому грозит от 7 до 12 лет тюрьмы.
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