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Раздел: Происшествия  
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В Харькове ограбили ломбард с помощью кирпича

В Харькове ограбили ломбард с помощью кирпичаЗлоумышленник ударил кирпичом по голове работницу ломбарда и забрал 30 тысяч гривен

В Харькове 23 февраля около 11:00 в ломбард на проспекте Гагарина вошел неизвестный, ударил кирпичом по голове сотрудницу, забрал 30 тысяч гривен и скрылся с места происшествия. В городе объявлен план «Сирена», пишет Хроника.инфо со ссылкой на Криминальная Украина

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Полицейские просят помочь в опознании нападавшего. Рост около 180 см, крепкого телосложения. Был одет в темно-зеленую куртку с капюшоном и синие джинсы. Информацию предоставлять по телефонам (057)737-40-22, 050-83-81-111 или 102. По данному факту открыто уголовное производство по ч.3 ст.187 УК Украины (разбой). Подозреваемому грозит от 7 до 12 лет тюрьмы.

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 Теги: Харьков, ломбард

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Сегодня, 17:28 » Автор: Татьяна Ларина
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