Раздел: Происшествия
На Донбассе наблюдатели ОБСЕ зафиксировали военные самолеты
Четыре военных реактивных самолета пролетели над Ласточкино.
Над подконтрольным Украине поселком Ласточкино вблизи линии разграничения беспилотник миссии ОБСЕ зафиксировал 21 февраля 4 реактивных военных самолета, сообщается на сайте миссии.
Об этом пишет Хроника.инфо со ссылкой на 112.ua.
"Четыре военных реактивных самолета пролетели над Ласточкино (19 км на северо-запад от Донецка) с севера на юг, а затем повернули на юго-запад на высоте около 3000 футов (915 метров, - ред.)", - говорится в отчете миссии.
В то же время, как говорится в отчете ОБСЕ, в сравнении с предыдущим отчетным периодом наблюдатели зафиксировали меньше нарушений "режима тишины" в Донецкой области, но больше - в Луганской.
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Как сообщалось, американский военный самолет пролетел над Россией.
Над подконтрольным Украине поселком Ласточкино вблизи линии разграничения беспилотник миссии ОБСЕ зафиксировал 21 февраля 4 реактивных военных самолета, сообщается на сайте миссии.
Об этом пишет Хроника.инфо со ссылкой на 112.ua.
"Четыре военных реактивных самолета пролетели над Ласточкино (19 км на северо-запад от Донецка) с севера на юг, а затем повернули на юго-запад на высоте около 3000 футов (915 метров, - ред.)", - говорится в отчете миссии.
В то же время, как говорится в отчете ОБСЕ, в сравнении с предыдущим отчетным периодом наблюдатели зафиксировали меньше нарушений "режима тишины" в Донецкой области, но больше - в Луганской.
Читайте также: Наблюдатели ОБСЕ зафиксировали 330 взрывов на Донбассе
Как сообщалось, американский военный самолет пролетел над Россией.
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