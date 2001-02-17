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На Донбассе наблюдатели ОБСЕ зафиксировали военные самолеты

На Донбассе наблюдатели ОБСЕ зафиксировали военные самолетыЧетыре военных реактивных самолета пролетели над Ласточкино.

Над подконтрольным Украине поселком Ласточкино вблизи линии разграничения беспилотник миссии ОБСЕ зафиксировал 21 февраля 4 реактивных военных самолета, сообщается на сайте миссии.

Об этом пишет Хроника.инфо со ссылкой на 112.ua.

"Четыре военных реактивных самолета пролетели над Ласточкино (19 км на северо-запад от Донецка) с севера на юг, а затем повернули на юго-запад на высоте около 3000 футов (915 метров, - ред.)", - говорится в отчете миссии.

В то же время, как говорится в отчете ОБСЕ, в сравнении с предыдущим отчетным периодом наблюдатели зафиксировали меньше нарушений "режима тишины" в Донецкой области, но больше - в Луганской.

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Как сообщалось, американский военный самолет пролетел над Россией.

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 Теги: Донбасс, ОБСЕ, самолеты

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