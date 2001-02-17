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На Волыни священник УПЦ МП ночью начал стрелять по людям

На Волыни священник УПЦ МП ночью начал стрелять по людямСтрельбу по людям открыл священник Свято-Николаевского храма УПЦ МП.

В субботу, 23 февраля, в селе Жидичин Волынской области произошел конфликт со стрельбой.

Об этом пишет Хроника.инфо со ссылкой на novosti-n.org.

По его словам, стрельбу по людям открыл священник Свято-Николаевского храма УПЦ МП.

«В 03.30 настоятель Свято-Николаевского храма УПЦ МП села Жидичин Киверцовского р-на протоиерей Владимир Гелета открыл прицельный огонь из огнестрельного оружия по людям», - написал он.

Причину своего пребывания возле храма он объяснил дежурством в связи с недопущением провокаций со стороны сторонников УПЦ МП.

По словам парня, священник предупредил, что будет стрелять, и дал всем час на то, чтобы покинуть территорию возле церкви.

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«Было сделано 4 выстрела», - говорится в сообщении.

Активисты вызвали полицию.

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 Теги: Волынь, УПЦ МП, стрельба

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