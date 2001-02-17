Раздел: Происшествия
На Волыни священник УПЦ МП ночью начал стрелять по людям
Стрельбу по людям открыл священник Свято-Николаевского храма УПЦ МП.
В субботу, 23 февраля, в селе Жидичин Волынской области произошел конфликт со стрельбой.
Об этом пишет Хроника.инфо со ссылкой на novosti-n.org.
По его словам, стрельбу по людям открыл священник Свято-Николаевского храма УПЦ МП.
«В 03.30 настоятель Свято-Николаевского храма УПЦ МП села Жидичин Киверцовского р-на протоиерей Владимир Гелета открыл прицельный огонь из огнестрельного оружия по людям», - написал он.
Причину своего пребывания возле храма он объяснил дежурством в связи с недопущением провокаций со стороны сторонников УПЦ МП.
По словам парня, священник предупредил, что будет стрелять, и дал всем час на то, чтобы покинуть территорию возле церкви.
Читайте также: В Николаеве рассерженный водитель начал стрелять на автомойке
«Было сделано 4 выстрела», - говорится в сообщении.
Активисты вызвали полицию.
В субботу, 23 февраля, в селе Жидичин Волынской области произошел конфликт со стрельбой.
Об этом пишет Хроника.инфо со ссылкой на novosti-n.org.
По его словам, стрельбу по людям открыл священник Свято-Николаевского храма УПЦ МП.
«В 03.30 настоятель Свято-Николаевского храма УПЦ МП села Жидичин Киверцовского р-на протоиерей Владимир Гелета открыл прицельный огонь из огнестрельного оружия по людям», - написал он.
Причину своего пребывания возле храма он объяснил дежурством в связи с недопущением провокаций со стороны сторонников УПЦ МП.
По словам парня, священник предупредил, что будет стрелять, и дал всем час на то, чтобы покинуть территорию возле церкви.
Читайте также: В Николаеве рассерженный водитель начал стрелять на автомойке
«Было сделано 4 выстрела», - говорится в сообщении.
Активисты вызвали полицию.
Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter
248
0
Оставьте свой комментарий