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Раздел: Происшествия  
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Во Львове "минировали" автовокзал и железную дорогу

Во Львове "минировали" автовокзал и железную дорогуТри сообщения о "минировании" поступили в полицию в период с 10:35 до 11:05.

Во Львове из-за анонимных сообщений о заминировании автовокзала, Главного железнодорожного вокзала и АЗС из помещений трех объектов были эвакуированы около 700 человек.

Об этом пишет Хроника.инфо со ссылкой на pravda.com.ua.

По данным правоохранителей, три сообщения о "минировании" поступили в полицию в период с 10:35 до 11:05.

"Указанные объекты и прилегающие территории проверяли эксперты-взрывотехники и кинологи, на местах работали следственно-оперативные группы и другие службы", - сообщили в полиции.

Никаких взрывоопасных или подозрительных предметов при обследовании обнаружено не было.

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Решается вопрос об открытии уголовных производств, устанавливаются лица анонимов, которые предоставили ложные сообщения, отметили правоохранители.

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 Теги: Львов, автовокзал

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