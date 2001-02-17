Раздел: Происшествия
Во Львове "минировали" автовокзал и железную дорогу
Три сообщения о "минировании" поступили в полицию в период с 10:35 до 11:05.
Во Львове из-за анонимных сообщений о заминировании автовокзала, Главного железнодорожного вокзала и АЗС из помещений трех объектов были эвакуированы около 700 человек.
Об этом пишет Хроника.инфо со ссылкой на pravda.com.ua.
По данным правоохранителей, три сообщения о "минировании" поступили в полицию в период с 10:35 до 11:05.
"Указанные объекты и прилегающие территории проверяли эксперты-взрывотехники и кинологи, на местах работали следственно-оперативные группы и другие службы", - сообщили в полиции.
Никаких взрывоопасных или подозрительных предметов при обследовании обнаружено не было.
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Решается вопрос об открытии уголовных производств, устанавливаются лица анонимов, которые предоставили ложные сообщения, отметили правоохранители.
Во Львове из-за анонимных сообщений о заминировании автовокзала, Главного железнодорожного вокзала и АЗС из помещений трех объектов были эвакуированы около 700 человек.
Об этом пишет Хроника.инфо со ссылкой на pravda.com.ua.
По данным правоохранителей, три сообщения о "минировании" поступили в полицию в период с 10:35 до 11:05.
"Указанные объекты и прилегающие территории проверяли эксперты-взрывотехники и кинологи, на местах работали следственно-оперативные группы и другие службы", - сообщили в полиции.
Никаких взрывоопасных или подозрительных предметов при обследовании обнаружено не было.
Читайте также: В Риме самолет упал на железную дорогу
Решается вопрос об открытии уголовных производств, устанавливаются лица анонимов, которые предоставили ложные сообщения, отметили правоохранители.
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