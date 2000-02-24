Раздел: Происшествия
В Сети показали фото серьезного ДТП в Киеве
Причины и детали инцидента устанавливаются.
В Киеве произошла опасная ДТП: авто влетело в маршрутку, а потом въехало в остановку общественного транспорта.
Об этом пишет Хроника.инфо со ссылкой на apostrophe.ua.
Авария произошла около 19:30 на проспекте Науки. Там водитель автомобиля марки Renault на высокой скорости въехал в маршрутку. После этого машина влетела еще и в остановку общественного транспорта.
Информации о пострадавших пока нет.
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Напомним, 14 сентября в Киеве на Столичном шоссе произошла авария: уснувший водитель врезался в остановку общественного транспорта.
В Киеве произошла опасная ДТП: авто влетело в маршрутку, а потом въехало в остановку общественного транспорта.
Об этом пишет Хроника.инфо со ссылкой на apostrophe.ua.
Авария произошла около 19:30 на проспекте Науки. Там водитель автомобиля марки Renault на высокой скорости въехал в маршрутку. После этого машина влетела еще и в остановку общественного транспорта.
Информации о пострадавших пока нет.
Читайте также: В Сети показали последствия очередного потопа в Киеве. Фото
Напомним, 14 сентября в Киеве на Столичном шоссе произошла авария: уснувший водитель врезался в остановку общественного транспорта.
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