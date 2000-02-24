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Раздел: Происшествия  
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В Сети показали фото серьезного ДТП в Киеве

В Сети показали фото серьезного ДТП в КиевеПричины и детали инцидента устанавливаются.

В Киеве произошла опасная ДТП: авто влетело в маршрутку, а потом въехало в остановку общественного транспорта.

Об этом пишет Хроника.инфо со ссылкой на apostrophe.ua.

Авария произошла около 19:30 на проспекте Науки. Там водитель автомобиля марки Renault на высокой скорости въехал в маршрутку. После этого машина влетела еще и в остановку общественного транспорта.

Информации о пострадавших пока нет.

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Напомним, 14 сентября в Киеве на Столичном шоссе произошла авария: уснувший водитель врезался в остановку общественного транспорта.

В Сети показали фото серьезного ДТП в Киеве
В Сети показали фото серьезного ДТП в Киеве
В Сети показали фото серьезного ДТП в Киеве


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 Теги: ДТП, Киев

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Вчера, 23:36 » Автор: Эдгар Букмирза
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