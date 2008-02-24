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Раздел: Происшествия  
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В Киеве произошел масштабный пожар на СТО

В Киеве произошел масштабный пожар на СТОГорели около 250 квадратных метров.

В Киеве случился масштабный пожар на СТО, в результате чего сгорели несколько машин и прогремели несколько взрывов – разорвались газовые баллоны. Обошлось без пострадавших, передает Хроника.инфо со ссылкой на Сегодня.

Сообщается, что ЧП случилось возле станции метро "Красный хутор" вечером в субботу, где на СТО площадь возгорания составила около 250 квадратный метров. Сгорели как минимум четыре автомобиля.

Охранник гаражного кооператива рассказал, что очаг возгорания находился в котельной, откуда огонь перешел на гаражи и соседний ангар. По его словам, в зоне возгорания находились четыре гаража, а рядом на улице стояли еще несколько машин – все они сгорели. К счастью, в момент пожара никого из людей там не оказалось.

На месте происшествия поднялся сильный дым и распространился буквально по всей Бориспольской и соседним улицам.

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На место прибыли 11 единиц пожарно-спасательной техники и 40 спасателей. Сотрудники ГСЧС направили все силы на то, чтобы огонь не распространился на соседние здания. Во время тушения взорвались несколько газовых баллонов и частично разрушилась конструкция здания.


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 Теги: Киев, пожар

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Сегодня, 09:06 » Автор: Анна Мартынова
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