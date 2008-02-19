В Киеве авто протаранило остановку после столкновения с автобусом

Пострадал водитель Kia.



В Киеве на проспекте Науки, 24 произошла авария с участием автомобиля Kia Ceed. Водитель не справился с управлением, врезался в маршрутку и влетел в остановку общественного транспорта. Парня за рулем легковушки госпитализировали, передает



ДТП произошло в субботу, 23 февраля, около 19:30.



По словам полиции, водитель Kia Ceed, молодой парень, с двумя пассажирами двигался по проспекту Науки в сторону станции метро «Демеевская». На пересечении со Стратегическим шоссе его подрезал неизвестный автомобиль, который затем скрылся с места ДТП. Водитель Kia растерялся и вывернул руль резко вправо, от чего машину занесло и она по касательной врезалась в стоящую на остановке маршрутку №539. После этого легковушка влетела в саму остановку.



В результате аварии пострадал водитель Kia, ему посекло лицо разбившимся стеклом. Парня госпитализировали в ближайшую больницу. На момент аварии на остановке не было людей. От столкновения с маршрутным такси и остановкой легковой автомобиль получил серьезные повреждения левого бока и переда.



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На месте работал экипаж патрульной полиции, «скорая» и следственно-оперативная группа. Детали и виновника аварии установит следствие.







Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter В Киеве на проспекте Науки, 24 произошла авария с участием автомобиля Kia Ceed. Водитель не справился с управлением, врезался в маршрутку и влетел в остановку общественного транспорта. Парня за рулем легковушки госпитализировали, передает Хроника.инфо со ссылкой на Сегодня ДТП произошло в субботу, 23 февраля, около 19:30.По словам полиции, водитель Kia Ceed, молодой парень, с двумя пассажирами двигался по проспекту Науки в сторону станции метро «Демеевская». На пересечении со Стратегическим шоссе его подрезал неизвестный автомобиль, который затем скрылся с места ДТП. Водитель Kia растерялся и вывернул руль резко вправо, от чего машину занесло и она по касательной врезалась в стоящую на остановке маршрутку №539. После этого легковушка влетела в саму остановку.В результате аварии пострадал водитель Kia, ему посекло лицо разбившимся стеклом. Парня госпитализировали в ближайшую больницу. На момент аварии на остановке не было людей. От столкновения с маршрутным такси и остановкой легковой автомобиль получил серьезные повреждения левого бока и переда.На месте работал экипаж патрульной полиции, «скорая» и следственно-оперативная группа. Детали и виновника аварии установит следствие.





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