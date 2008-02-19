» » В Киеве авто протаранило остановку после столкновения с автобусом
Раздел: Происшествия  
0

В Киеве авто протаранило остановку после столкновения с автобусом

В Киеве авто протаранило остановку после столкновения с автобусомПострадал водитель Kia.

В Киеве на проспекте Науки, 24 произошла авария с участием автомобиля Kia Ceed. Водитель не справился с управлением, врезался в маршрутку и влетел в остановку общественного транспорта. Парня за рулем легковушки госпитализировали, передает Хроника.инфо со ссылкой на Сегодня.

ДТП произошло в субботу, 23 февраля, около 19:30.

По словам полиции, водитель Kia Ceed, молодой парень, с двумя пассажирами двигался по проспекту Науки в сторону станции метро «Демеевская». На пересечении со Стратегическим шоссе его подрезал неизвестный автомобиль, который затем скрылся с места ДТП. Водитель Kia растерялся и вывернул руль резко вправо, от чего машину занесло и она по касательной врезалась в стоящую на остановке маршрутку №539. После этого легковушка влетела в саму остановку.

В результате аварии пострадал водитель Kia, ему посекло лицо разбившимся стеклом. Парня госпитализировали в ближайшую больницу. На момент аварии на остановке не было людей. От столкновения с маршрутным такси и остановкой легковой автомобиль получил серьезные повреждения левого бока и переда.

Читайте также: В Киеве разыскивают свидетелей смертельного ДТП

На месте работал экипаж патрульной полиции, «скорая» и следственно-оперативная группа. Детали и виновника аварии установит следствие.

В Киеве авто протаранило остановку после столкновения с автобусом


Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter

 Теги: Киев, ДТП

Загрузка...
Загрузка...
загрузка...
Сегодня, 10:30 » Автор: Анна Мартынова
     72
     0


Оставьте свой комментарий

Имя:*  
E-Mail:
Полужирный Наклонный текст Подчёркнутый текст Зачёркнутый текст | Выравнивание по левому краю По центру Выравнивание по правому краю | Вставка смайликов Выбор цвета | Скрытый текст Вставка цитаты Преобразовать выбранный текст из транслитерации в кириллицу Вставка спойлера
Введите код: *


наверх