Раздел: Происшествия
Под Киевом мужчина обустроил в доме нарколабораторию
Изъяли 50 кг наркотиков.
В городе Ирпень (Киевская область) 54-летний мужчина оборудовал у себя дома нарколабораторию. В потайной комнате он разводил марихуану методом гидропоники, то есть выращивал канабис без почвы. В помещение были установлены специальные лампы, автономный полив и регулятор температуры воздуха, передает Хроника.инфо со ссылкой на Информатор.
Об «агрономе» узнали правоохранители и при проведении обыска обнаружили и изъяли 50 килограмм измельченной сухой массы наркотического вещества, которое хранилось в ведрах и банках.
Кроме того, они нашли фасованную для продажи марихуаны на сумму около двух миллионов гривен по ценам черного рынка. За один грамм пакетика мужчина брал 200 гривен. Добытчик «наркозелья» сообщил полицейским, что семена он закупал заграницей. Каким образом и откуда правоохранители устанавливают.
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Растения марихуаны изъяли и направили на проведение соответствующей экспертизы. Мужчину задержали в порядке статьи 208 Уголовно-процессуального кодекса Украины. Он находится в изоляторе временного содержания. По факту совершения тяжкого преступления открыто два уголовных производства по части 3 статьи 307 (незаконное производство, изготовление, приобретение, хранение, перевозка, пересылка или сбыт наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов) и статьи 310 (посев или выращивание снотворного мака либо конопли) Уголовного кодекса Украины. Работники полиции обратятся в суд с ходатайством об избрании меры пресечения злоумышленнику в виде содержания под стражей. Продолжается следствие.
В городе Ирпень (Киевская область) 54-летний мужчина оборудовал у себя дома нарколабораторию. В потайной комнате он разводил марихуану методом гидропоники, то есть выращивал канабис без почвы. В помещение были установлены специальные лампы, автономный полив и регулятор температуры воздуха, передает Хроника.инфо со ссылкой на Информатор.
Об «агрономе» узнали правоохранители и при проведении обыска обнаружили и изъяли 50 килограмм измельченной сухой массы наркотического вещества, которое хранилось в ведрах и банках.
Кроме того, они нашли фасованную для продажи марихуаны на сумму около двух миллионов гривен по ценам черного рынка. За один грамм пакетика мужчина брал 200 гривен. Добытчик «наркозелья» сообщил полицейским, что семена он закупал заграницей. Каким образом и откуда правоохранители устанавливают.
Читайте также: Черный чай назвали лучшей профилактикой распространенного заболевания
Растения марихуаны изъяли и направили на проведение соответствующей экспертизы. Мужчину задержали в порядке статьи 208 Уголовно-процессуального кодекса Украины. Он находится в изоляторе временного содержания. По факту совершения тяжкого преступления открыто два уголовных производства по части 3 статьи 307 (незаконное производство, изготовление, приобретение, хранение, перевозка, пересылка или сбыт наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов) и статьи 310 (посев или выращивание снотворного мака либо конопли) Уголовного кодекса Украины. Работники полиции обратятся в суд с ходатайством об избрании меры пресечения злоумышленнику в виде содержания под стражей. Продолжается следствие.
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