В Одессе в ДТП погибли два человека

ВАЗ врезался в электроопору.



В результате дорожно-транспортного происшествия в Одессе в ночь на воскресенье, 24 февраля, погибло два человека, сообщает



"Предварительно установлено, что 38-летний водитель легковушки ВАЗ, выехав на перекресток, не справился с управлением и совершил столкновение с электроопорой. В результате удара водитель и его 25-летний пассажир погибли на месте", – говорится в сообщении.



В информации уточняется, что происшествие произошло около 03.00 на углу улиц Ивана и Юрия Лип и Инглези с участием автомобиля ВАЗ.



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Решается вопрос о внесении сведений в Единый реестр досудебных расследований по ч.2 ст.286 (нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицами, управляющими транспортными средствами) УК Украины. Обстоятельства происшествия устанавливаются.



Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter В результате дорожно-транспортного происшествия в Одессе в ночь на воскресенье, 24 февраля, погибло два человека, сообщает Хроника.инфо со ссылкой на korrespondent.net "Предварительно установлено, что 38-летний водитель легковушки ВАЗ, выехав на перекресток, не справился с управлением и совершил столкновение с электроопорой. В результате удара водитель и его 25-летний пассажир погибли на месте", – говорится в сообщении.В информации уточняется, что происшествие произошло около 03.00 на углу улиц Ивана и Юрия Лип и Инглези с участием автомобиля ВАЗ.Решается вопрос о внесении сведений в Единый реестр досудебных расследований по ч.2 ст.286 (нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицами, управляющими транспортными средствами) УК Украины. Обстоятельства происшествия устанавливаются.





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