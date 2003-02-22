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Раздел: Происшествия  
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В Одессе в ДТП погибли два человека

В Одессе в ДТП погибли два человекаВАЗ врезался в электроопору.

В результате дорожно-транспортного происшествия в Одессе в ночь на воскресенье, 24 февраля, погибло два человека, сообщает Хроника.инфо со ссылкой на korrespondent.net.

"Предварительно установлено, что 38-летний водитель легковушки ВАЗ, выехав на перекресток, не справился с управлением и совершил столкновение с электроопорой. В результате удара водитель и его 25-летний пассажир погибли на месте", – говорится в сообщении.

В информации уточняется, что происшествие произошло около 03.00 на углу улиц Ивана и Юрия Лип и Инглези с участием автомобиля ВАЗ.

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Решается вопрос о внесении сведений в Единый реестр досудебных расследований по ч.2 ст.286 (нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицами, управляющими транспортными средствами) УК Украины. Обстоятельства происшествия устанавливаются.

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 Теги: Одесса, ДТП

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Сегодня, 13:52 » Автор: Анна Мартынова
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