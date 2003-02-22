На Одесчине два полицейских пострадали в ДТП

Столкнулись Renault Duster и Mazda.



В городе Измаил Одесской области в субботу, 23 февраля, на пересечении проспекта Мира и улицы Ивана Франко не разминулись автомобиль патрульной полиции Renault Duster и легковое авто Mazda, передает



Автомобиль Mazda двигаясь по проспекту Мира, начал совершать маневр левого поворота и не уступил дорогу автомобилю патрульной полиции (который также двигался по проспекту). В результате произошло ДТП.



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От удара авто патрульных отбросило за пределы проезжей части. В результате столкновения травмы получили два сотрудника полиции, которых госпитализировали в медучреждение.







Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter В городе Измаил Одесской области в субботу, 23 февраля, на пересечении проспекта Мира и улицы Ивана Франко не разминулись автомобиль патрульной полиции Renault Duster и легковое авто Mazda, передает Хроника.инфо со ссылкой на strana.ua Автомобиль Mazda двигаясь по проспекту Мира, начал совершать маневр левого поворота и не уступил дорогу автомобилю патрульной полиции (который также двигался по проспекту). В результате произошло ДТП.От удара авто патрульных отбросило за пределы проезжей части. В результате столкновения травмы получили два сотрудника полиции, которых госпитализировали в медучреждение.





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