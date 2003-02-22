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Раздел: Происшествия  
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На Одесчине два полицейских пострадали в ДТП

На Одесчине два полицейских пострадали в ДТПСтолкнулись Renault Duster и Mazda.

В городе Измаил Одесской области в субботу, 23 февраля, на пересечении проспекта Мира и улицы Ивана Франко не разминулись автомобиль патрульной полиции Renault Duster и легковое авто Mazda, передает Хроника.инфо со ссылкой на strana.ua.

Автомобиль Mazda двигаясь по проспекту Мира, начал совершать маневр левого поворота и не уступил дорогу автомобилю патрульной полиции (который также двигался по проспекту). В результате произошло ДТП.

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От удара авто патрульных отбросило за пределы проезжей части. В результате столкновения травмы получили два сотрудника полиции, которых госпитализировали в медучреждение.

На Одесчине два полицейских пострадали в ДТП


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 Теги: Одесская область, ДТП

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Сегодня, 15:11 » Автор: Анна Мартынова
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