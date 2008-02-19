» » На Киевщине мужчина угнал фуру и пытался скрыться от патрульных
Раздел: Происшествия  
0

На Киевщине мужчина угнал фуру и пытался скрыться от патрульных

На Киевщине мужчина угнал фуру и пытался скрыться от патрульныхОн угнал фуру на СТО.

В сети рассказали о блокбастере выходного дня, который 23 февраля устроил в Киеве угонщик фуры Skania. Ее он похитил на одном из СТО в Калиновке, информирует в Facebook полицейский Алексей Белошицкий, передает Хроника.инфо со ссылкой на Факты.

Угонщик, которого полицейский иронично называет «последним героем», на полной скорости попытался выехать из столицы в направлении Борисполя по проспекту Бажана. При этом, услышав требования патрульных, он не стал тормозить, а наоборот, вжал сильнее педаль газа и даже выехал на полосу встречного движения.

Читайте также: В киевском колодце обнаружили тело мужчины

Для того, чтобы снизить скорость фуры и остановить «героя», пришлось задействовать несколько служебных авто и организовать на дороге специальные меры, которые дали свой результат - похититель авто был задержан.

Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter

 Теги: Киевщина, фура

Загрузка...
Загрузка...
загрузка...
Сегодня, 16:39 » Автор: Анна Мартынова
     108
     0


Оставьте свой комментарий

Имя:*  
E-Mail:
Полужирный Наклонный текст Подчёркнутый текст Зачёркнутый текст | Выравнивание по левому краю По центру Выравнивание по правому краю | Вставка смайликов Выбор цвета | Скрытый текст Вставка цитаты Преобразовать выбранный текст из транслитерации в кириллицу Вставка спойлера
Введите код: *


наверх