На Киевщине мужчина угнал фуру и пытался скрыться от патрульных

Он угнал фуру на СТО.



В сети рассказали о блокбастере выходного дня, который 23 февраля устроил в Киеве угонщик фуры Skania. Ее он похитил на одном из СТО в Калиновке, информирует в Facebook полицейский Алексей Белошицкий, передает



Угонщик, которого полицейский иронично называет «последним героем», на полной скорости попытался выехать из столицы в направлении Борисполя по проспекту Бажана. При этом, услышав требования патрульных, он не стал тормозить, а наоборот, вжал сильнее педаль газа и даже выехал на полосу встречного движения.



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Для того, чтобы снизить скорость фуры и остановить «героя», пришлось задействовать несколько служебных авто и организовать на дороге специальные меры, которые дали свой результат - похититель авто был задержан.



Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter В сети рассказали о блокбастере выходного дня, который 23 февраля устроил в Киеве угонщик фуры Skania. Ее он похитил на одном из СТО в Калиновке, информирует в Facebook полицейский Алексей Белошицкий, передает Хроника.инфо со ссылкой на Факты Угонщик, которого полицейский иронично называет «последним героем», на полной скорости попытался выехать из столицы в направлении Борисполя по проспекту Бажана. При этом, услышав требования патрульных, он не стал тормозить, а наоборот, вжал сильнее педаль газа и даже выехал на полосу встречного движения.Для того, чтобы снизить скорость фуры и остановить «героя», пришлось задействовать несколько служебных авто и организовать на дороге специальные меры, которые дали свой результат - похититель авто был задержан.





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