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Раздел: Происшествия  
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На Донбассе погиб украинский боец

На Донбассе погиб украинский боецБоевики выпустили по украинским военным 44 мины калибров 120 и 82 мм.

Сегодня, 24 февраля, ситуация в зоне проведения операции объединенных сил в Донбассе обострилась. Погиб один украинский военнослужащий.

Об этом пишет Хроника.инфо со ссылкой на liga.net.

Российские оккупанты 11 раз обстреляли позиции ВСУ, при этом восемь раз они применили вооружение, запрещенное минскими договоренностями.

Всего боевики выпустили по украинским военным 44 мины калибров 120 и 82 мм.

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"Вследствие обстрелов один военнослужащий Объединенных сил погиб, еще один получил ранения", - сказано в сообщении.

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 Теги: Донбасс, украинский боец

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