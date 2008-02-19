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Украинские копы разоблачили "детскую" порностудию

Украинские копы разоблачили "детскую" порностудиюОперация состоялась в рамках сотрудничества с NCA.

В Киеве сотрудники киберполиции разоблачили организатора детской порностудии, который привлекал к съемкам несовершеннолетних и продавал свой "товар" в Евросоюз, страны Азии и Америки.

Об этом пишет Хроника.инфо со ссылкой на segodnya.ua.

Как сообщили в пресс-службе Нацполиции, операция по разоблачению этого преступления состоялась в рамках сотрудничества с Национальным уголовным Агентством Британии (NCA).

По результатам проверки информации британских коллег детективы следственного управления полиции в Полтавской области открыли уголовное производство по статье "ввоз, изготовление, сбыт и распространение порнографических предметов".

"В результате досудебного расследования полицейские установили и задокументировали преступную деятельность 51-летнего мужчины. Фигурант, прикрываясь работой профессионального фотографа, подыскивал несовершеннолетних женского пола, входил с ними в доверительные отношения, а потом склонял к половым сношениям с ним и его 22-летним сообщником", – говорится в сообщении.

Отснятый материал он продавал через интернет, а несовершеннолетним выплачивал "премии" – от 500 до 1500 гривен.

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В ходе обысков полицейские обнаружили и изъяли учебники по неврологии раннего детского возраста, подростковой психиатрии, поведения подростков, а также фотопленки, фотокамеры, записные книжки, платежки о перечислениях организатору денег от гражданина другой страны.

Уже установлено, что от преступной деятельности задержанного пострадали пять несовершеннолетних. Мужчина задержан, сейчас продолжаются мероприятия по установлению малолетних и несовершеннолетних, которые подвергались сексуальной эксплуатации.

Украинские копы разоблачили "детскую" порностудию
Украинские копы разоблачили "детскую" порностудию
Украинские копы разоблачили "детскую" порностудию




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 Теги: Украинские копы, порностудия

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