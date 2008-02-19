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Раздел: Происшествия  
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На Донбассе убили опасного боевика "ДНР"

На Донбассе убили опасного боевика "ДНР"Этот боевик есть в базе сайта «Миротворец».

На Донбассе ликвидировали опасного боевика, который воевал за «ДНР».

Об этом пишет Хроника.инфо со ссылкой на narodna-pravda.ua.

«Остапов Андрей Игоревич «Остап» (Докучаевск, 24/03/83) убит снайпером 24/02/19″, - пишет блогер.

«Матерый… Кстати, на самом нижнем фото, где они все в с*аку синие, шо изолента, не Бабай часом?», «Эх снайпера в этом году по 14 году прошлись прям косой», «А на передке остались либо самые упоротые, либо молодняк безголовый», - пишут в комментариях.

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Напомним, ранее в сети показали впечатляющее видео уничтожения украинскими бойцами ДЗОТа (дерево-земляная оборонительная точка) российско-оккупационных войск на Донбассе - так воины ООС поздравили боевиков с праздничным для оккупантов Днем защитника Отечества в России.


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 Теги: Донбасс, ДНР, боевик

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Сегодня, 22:28 » Автор: Эдгар Букмирза
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