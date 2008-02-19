Раздел: Происшествия
На Донбассе убили опасного боевика "ДНР"
Этот боевик есть в базе сайта «Миротворец».
На Донбассе ликвидировали опасного боевика, который воевал за «ДНР».
Об этом пишет Хроника.инфо со ссылкой на narodna-pravda.ua.
«Остапов Андрей Игоревич «Остап» (Докучаевск, 24/03/83) убит снайпером 24/02/19″, - пишет блогер.
«Матерый… Кстати, на самом нижнем фото, где они все в с*аку синие, шо изолента, не Бабай часом?», «Эх снайпера в этом году по 14 году прошлись прям косой», «А на передке остались либо самые упоротые, либо молодняк безголовый», - пишут в комментариях.
Читайте также: В Сирии убили боевика, воевавшего на Донбассе
Напомним, ранее в сети показали впечатляющее видео уничтожения украинскими бойцами ДЗОТа (дерево-земляная оборонительная точка) российско-оккупационных войск на Донбассе - так воины ООС поздравили боевиков с праздничным для оккупантов Днем защитника Отечества в России.
На Донбассе ликвидировали опасного боевика, который воевал за «ДНР».
Об этом пишет Хроника.инфо со ссылкой на narodna-pravda.ua.
«Остапов Андрей Игоревич «Остап» (Докучаевск, 24/03/83) убит снайпером 24/02/19″, - пишет блогер.
«Матерый… Кстати, на самом нижнем фото, где они все в с*аку синие, шо изолента, не Бабай часом?», «Эх снайпера в этом году по 14 году прошлись прям косой», «А на передке остались либо самые упоротые, либо молодняк безголовый», - пишут в комментариях.
Читайте также: В Сирии убили боевика, воевавшего на Донбассе
Напомним, ранее в сети показали впечатляющее видео уничтожения украинскими бойцами ДЗОТа (дерево-земляная оборонительная точка) российско-оккупационных войск на Донбассе - так воины ООС поздравили боевиков с праздничным для оккупантов Днем защитника Отечества в России.
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