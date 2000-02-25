Раздел: Происшествия
В Киеве возле горело старинное заброшенное здание
Возгорание произошло около 18:00.
В воскресенье, 24 февраля, в Киеве по адресу улица Сечевых Стрельцов 91 возле кинотеатра «Киевская Русь» произошел пожар. Горело старое заброшенное здание. К счастью, огонь не сильно распространился. В следствии пожара, также, никто не пострадал.
Об этом пишет Хроника.инфо со ссылкой на informator.ua.
Точной причины возникновения пожара пока что нет. По предварительной информации, его спровоцировали бездомные, которые часто там обитают.
По состоянию на 19:00 огонь удалось ликвидировать. В помещении никого не нашли. В следствии происшествия никто не пострадал, огонь не сильно распространился. На месте работали две единицы спасательной техники, медики и полиция. Точную причину возгорания установят специалисты.
Кстати, летом 2018 года в этом же здании нашли разлагающийся труп мужчины. А недавно, 7 февраля, появились подробности того происшествия: оказалось, что тогда мужчина убил своего знакомого лопатой.
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Напомним, ранее мы сообщали о пожаре, который произошел в Киеве возле станции метро «Красный хутор». Сгорели как минимум четыре автомобиля, также во время тушения взорвались несколько баллонов с газом.
В воскресенье, 24 февраля, в Киеве по адресу улица Сечевых Стрельцов 91 возле кинотеатра «Киевская Русь» произошел пожар. Горело старое заброшенное здание. К счастью, огонь не сильно распространился. В следствии пожара, также, никто не пострадал.
Об этом пишет Хроника.инфо со ссылкой на informator.ua.
Точной причины возникновения пожара пока что нет. По предварительной информации, его спровоцировали бездомные, которые часто там обитают.
По состоянию на 19:00 огонь удалось ликвидировать. В помещении никого не нашли. В следствии происшествия никто не пострадал, огонь не сильно распространился. На месте работали две единицы спасательной техники, медики и полиция. Точную причину возгорания установят специалисты.
Кстати, летом 2018 года в этом же здании нашли разлагающийся труп мужчины. А недавно, 7 февраля, появились подробности того происшествия: оказалось, что тогда мужчина убил своего знакомого лопатой.
Читайте также: В Киеве горело заброшенное здание
Напомним, ранее мы сообщали о пожаре, который произошел в Киеве возле станции метро «Красный хутор». Сгорели как минимум четыре автомобиля, также во время тушения взорвались несколько баллонов с газом.
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