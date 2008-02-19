Раздел: Происшествия
В Киеве попрошайка ударила ножом в спину пьяного
Женщина просит денег у прохожих и ведет себя агрессивно.
24 февраля два солдата Нацгвардии патрулировали окрестности моста Патона и увидели окровавленного мужчину. Он сообщил им, что к нему подошла неизвестная женщина и попросила денег. Когда тот отказал, то она достала нож и дважды ударила его в область лопатки, передает Хроника.инфо со ссылкой на Информатор.
На место выехала полиция и скорая помощь.
Бойцы встретили теряющего сознание мужчину около 21:15. Он находился в районе подземного перехода через Надднепрянское шоссе. Как долго он истекал кровью неизвестно, так как потерпевший, предварительно, находился в нетрезвом состоянии. Но он рассказал, что получил ранения находясь на Набережно-Печерской дороге. Медики оказали ему первую помощь и госпитализировали.
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Один из очевидцев рассказал, что в этом районе часто встречал неадекватную женщину, которая с виду похожа на бездомную. По его словам, она просит денег у прохожих и ведет себя агрессивно. Правоохранители отобрали показания и осмотрели прилегающую территорию. Обстоятельства происшествия выясняются.
24 февраля два солдата Нацгвардии патрулировали окрестности моста Патона и увидели окровавленного мужчину. Он сообщил им, что к нему подошла неизвестная женщина и попросила денег. Когда тот отказал, то она достала нож и дважды ударила его в область лопатки, передает Хроника.инфо со ссылкой на Информатор.
На место выехала полиция и скорая помощь.
Бойцы встретили теряющего сознание мужчину около 21:15. Он находился в районе подземного перехода через Надднепрянское шоссе. Как долго он истекал кровью неизвестно, так как потерпевший, предварительно, находился в нетрезвом состоянии. Но он рассказал, что получил ранения находясь на Набережно-Печерской дороге. Медики оказали ему первую помощь и госпитализировали.
Читайте также: Под Киевом неизвестный устроил стрельбу на заправке
Один из очевидцев рассказал, что в этом районе часто встречал неадекватную женщину, которая с виду похожа на бездомную. По его словам, она просит денег у прохожих и ведет себя агрессивно. Правоохранители отобрали показания и осмотрели прилегающую территорию. Обстоятельства происшествия выясняются.
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