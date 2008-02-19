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Раздел: Происшествия  
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В Киеве полицейские открыли огонь по авто с пьяной за рулем

В Киеве полицейские открыли огонь по авто с пьяной за рулемАвто протаранило забор частного дома.

В ночь на 25 февраля в Киеве полицейские обстреляли внедорожник KIA, который не остановился по требованию правоохранителей, передает Хроника.инфо со ссылкой на "Вартови.Еспресо" .

Инцидент произошел в Голосеевском районе столицы. После нескольких попыток остановить авто с помощью голосовых и звуковых предупреждений полицейским пришлось применить оружие.

После около 10 выстрелов авто остановилось, протаранив забор частного дома. К счастью, в это время вокруг не было прохожих, поэтому обошлось без пострадавших.

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По предварительным данным, водитель внедорожника находилась в состоянии алкогольного опьянения. На место событий прибыли 6 экипажей полиции, криминалисты и следственно-оперативная группа.

В Киеве полицейские открыли огонь по авто с пьяной за рулем
В Киеве полицейские открыли огонь по авто с пьяной за рулем
В Киеве полицейские открыли огонь по авто с пьяной за рулем
В Киеве полицейские открыли огонь по авто с пьяной за рулем


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 Теги: Киев, пьяная

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Сегодня, 10:53 » Автор: Анна Мартынова
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