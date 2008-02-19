В Киеве полицейские открыли огонь по авто с пьяной за рулем

Авто протаранило забор частного дома.



В ночь на 25 февраля в Киеве полицейские обстреляли внедорожник KIA, который не остановился по требованию правоохранителей, передает



Инцидент произошел в Голосеевском районе столицы. После нескольких попыток остановить авто с помощью голосовых и звуковых предупреждений полицейским пришлось применить оружие.



После около 10 выстрелов авто остановилось, протаранив забор частного дома. К счастью, в это время вокруг не было прохожих, поэтому обошлось без пострадавших.



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По предварительным данным, водитель внедорожника находилась в состоянии алкогольного опьянения. На место событий прибыли 6 экипажей полиции, криминалисты и следственно-оперативная группа.













Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter В ночь на 25 февраля в Киеве полицейские обстреляли внедорожник KIA, который не остановился по требованию правоохранителей, передает Хроника.инфо со ссылкой на " Вартови.Еспресо " .Инцидент произошел в Голосеевском районе столицы. После нескольких попыток остановить авто с помощью голосовых и звуковых предупреждений полицейским пришлось применить оружие.После около 10 выстрелов авто остановилось, протаранив забор частного дома. К счастью, в это время вокруг не было прохожих, поэтому обошлось без пострадавших.По предварительным данным, водитель внедорожника находилась в состоянии алкогольного опьянения. На место событий прибыли 6 экипажей полиции, криминалисты и следственно-оперативная группа.





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