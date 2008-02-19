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Раздел: Происшествия  
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В Киеве обнаружили тело бездомной

В Киеве обнаружили тело бездомной Причиной смерти называют переохлаждение.

В понедельник, 25 февраля, в Киеве по адресу улица Курчатова, 4 обнаружили труп женщины. Тело лежало под балконами 9-этажного дома. Предварительно, умершая была бездомной и умерла от переохлаждения, передает Хроника.инфо со ссылкой на Информатор.

Вызов медикам поступил около 09:00.

По предварительной информации, женщина была бездомной. Она проживала в самодельном шалаше, который находился под балконом многоэтажного дома. Мертвой женщину обнаружил ее сосед, он также проживал с ней. На вид умершей около 50 лет. Предварительно, смерть наступила от переохлаждения, однако точную причину будут устанавливать следователи.

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На месте дежурят медики и патрульные. Ожидают следственно-оперативную группу. Детали случившегося устанавливаются.

В Киеве обнаружили тело бездомной
В Киеве обнаружили тело бездомной
В Киеве обнаружили тело бездомной


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 Теги: Киев, бездомная

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Сегодня, 12:38 » Автор: Анна Мартынова
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