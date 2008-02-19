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Раздел: Происшествия  
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Под Киевом произошло ДТП с переворотом

Под Киевом произошло ДТП с переворотом В ДТП пострадала женщина.

В понедельник, 25 февраля, под Киевом в Гостомеле на улице Чкалова произошло ДТП. Столкнулись Suzuki Grand Vitara и Audi A8. В момент аварии в Suzuki был водитель и его жена. Женщину госпитализировали в больницу. Предположительно, у нее сотрясение мозга, передает Хроника.инфо со ссылкой на Информатор.

Авария случилась в 11:10.

Как рассказал водитель Suzuki, он двигался со стороны Ирпеня в сторону Киева. В этот момент с придорожной территории выезжал Audi. На пересечении улиц произошло столкновение. От удара Grand Vitara перевернулась на бок.

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На проезжей части образовалась тянучка, так как машины перегородили проезд. На месте работает экипаж патрульной полиции, также выезжала «скорая». Ожидается следственно-оперативная группа. Детали инцидента устанавливаются.

Под Киевом произошло ДТП с переворотом
Под Киевом произошло ДТП с переворотом
Под Киевом произошло ДТП с переворотом
Под Киевом произошло ДТП с переворотом
Под Киевом произошло ДТП с переворотом
Под Киевом произошло ДТП с переворотом


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 Теги: Киевщина, переворот

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