В Киеве мужчина умер во время пробежки

Врачи смогли лишь констатировать смерть.



В понедельник, 25 февраля, на 9-й линии в Пуще-Водице обнаружили труп мужчины. Тело лежало на дороге в лесу. Предварительно, умершему стало плохо во время утренней пробежки, передает



Вызов на линию 102 поступил около 08:10.



По предварительной информации, мужчина отдыхал в одном из санаториев и вышел на пробежку. По неизвестным причинам он скончался. На место прибыли медики, однако им оставалось только констатировать смерть. Умершему было 56 лет.



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Что именно стало причиной смерти, будут устанавливать правоохранители. На месте работала «скорая», патрульные и следственно-оперативная группа.













Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter В понедельник, 25 февраля, на 9-й линии в Пуще-Водице обнаружили труп мужчины. Тело лежало на дороге в лесу. Предварительно, умершему стало плохо во время утренней пробежки, передает Хроника.инфо со ссылкой на kiev.sq.com.ua Вызов на линию 102 поступил около 08:10.По предварительной информации, мужчина отдыхал в одном из санаториев и вышел на пробежку. По неизвестным причинам он скончался. На место прибыли медики, однако им оставалось только констатировать смерть. Умершему было 56 лет.Что именно стало причиной смерти, будут устанавливать правоохранители. На месте работала «скорая», патрульные и следственно-оперативная группа.





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