Раздел: Происшествия
В Киеве мужчина умер во время пробежки
Врачи смогли лишь констатировать смерть.
В понедельник, 25 февраля, на 9-й линии в Пуще-Водице обнаружили труп мужчины. Тело лежало на дороге в лесу. Предварительно, умершему стало плохо во время утренней пробежки, передает Хроника.инфо со ссылкой на kiev.sq.com.ua.
Вызов на линию 102 поступил около 08:10.
По предварительной информации, мужчина отдыхал в одном из санаториев и вышел на пробежку. По неизвестным причинам он скончался. На место прибыли медики, однако им оставалось только констатировать смерть. Умершему было 56 лет.
Читайте также: В столичном нежилом здании второй раз за сутки вспыхнул пожар
Что именно стало причиной смерти, будут устанавливать правоохранители. На месте работала «скорая», патрульные и следственно-оперативная группа.
В понедельник, 25 февраля, на 9-й линии в Пуще-Водице обнаружили труп мужчины. Тело лежало на дороге в лесу. Предварительно, умершему стало плохо во время утренней пробежки, передает Хроника.инфо со ссылкой на kiev.sq.com.ua.
Вызов на линию 102 поступил около 08:10.
По предварительной информации, мужчина отдыхал в одном из санаториев и вышел на пробежку. По неизвестным причинам он скончался. На место прибыли медики, однако им оставалось только констатировать смерть. Умершему было 56 лет.
Читайте также: В столичном нежилом здании второй раз за сутки вспыхнул пожар
Что именно стало причиной смерти, будут устанавливать правоохранители. На месте работала «скорая», патрульные и следственно-оперативная группа.
Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter
0
0
Оставьте свой комментарий