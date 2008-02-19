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Раздел: Происшествия  
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В Киеве мужчина умер во время пробежки

В Киеве мужчина умер во время пробежки Врачи смогли лишь констатировать смерть.

В понедельник, 25 февраля, на 9-й линии в Пуще-Водице обнаружили труп мужчины. Тело лежало на дороге в лесу. Предварительно, умершему стало плохо во время утренней пробежки, передает Хроника.инфо со ссылкой на kiev.sq.com.ua.

Вызов на линию 102 поступил около 08:10.

По предварительной информации, мужчина отдыхал в одном из санаториев и вышел на пробежку. По неизвестным причинам он скончался. На место прибыли медики, однако им оставалось только констатировать смерть. Умершему было 56 лет.

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Что именно стало причиной смерти, будут устанавливать правоохранители. На месте работала «скорая», патрульные и следственно-оперативная группа.

В Киеве мужчина умер во время пробежки
В Киеве мужчина умер во время пробежки
В Киеве мужчина умер во время пробежки
В Киеве мужчина умер во время пробежки


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 Теги: Киев, смерть

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Сегодня, 15:41 » Автор: Анна Мартынова
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