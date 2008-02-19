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Раздел: Происшествия  
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Под Киевом произошло тройное ДТП с участием патрульных

Под Киевом произошло тройное ДТП с участием патрульныхАвтомобиль влетел в одно из зданий.

В понедельник, 25 февраля, под Киевом произошло серьезное ДТП с участием трех автомобилей, в том числе машины полиции, передает Хроника.инфо со ссылкой на Апостроф.

"Тройное ДТП с участием трех автомобилей в Новых Петровцах: Mitsubishi полиции, Seat и Opel. Детали аварии и информация о пострадавших устанавливается", - говорится о сообщении.

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На снимках можно увидеть, что полицейский автомобиль влетел в одно из зданий.

Под Киевом произошло тройное ДТП с участием патрульных
Под Киевом произошло тройное ДТП с участием патрульных
Под Киевом произошло тройное ДТП с участием патрульных
Под Киевом произошло тройное ДТП с участием патрульных


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 Теги: Киевщина, ДТП

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