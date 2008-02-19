Раздел: Происшествия
Под Киевом произошло тройное ДТП с участием патрульных
Автомобиль влетел в одно из зданий.
В понедельник, 25 февраля, под Киевом произошло серьезное ДТП с участием трех автомобилей, в том числе машины полиции, передает Хроника.инфо со ссылкой на Апостроф.
"Тройное ДТП с участием трех автомобилей в Новых Петровцах: Mitsubishi полиции, Seat и Opel. Детали аварии и информация о пострадавших устанавливается", - говорится о сообщении.
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На снимках можно увидеть, что полицейский автомобиль влетел в одно из зданий.
В понедельник, 25 февраля, под Киевом произошло серьезное ДТП с участием трех автомобилей, в том числе машины полиции, передает Хроника.инфо со ссылкой на Апостроф.
"Тройное ДТП с участием трех автомобилей в Новых Петровцах: Mitsubishi полиции, Seat и Opel. Детали аварии и информация о пострадавших устанавливается", - говорится о сообщении.
Читайте также: Зима закончится для украинцев снегом и дождями
На снимках можно увидеть, что полицейский автомобиль влетел в одно из зданий.
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