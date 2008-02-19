Под Киевом второй раз пропал 17-летний парень

Богуславское управление полиции занимается поисками несовершеннолетнего.



В городе Богуслав (Киевская область) пропал 17-летний Владислав Демин. Парень второй раз за три месяца сбежал из центра социально-психологической реабилитации детей «Оберег» по улице 40-летия Победы. У пропавшего есть отличительная черта - татуировка в форме сердца на лице.



Об этом пишет



Приметы парня: на вид 17-18 лет, рост 180 сантиметров, худощавого телосложения. Лицо овальное, глаза серо-голубые, волосы мелированные, светлые, вьющиеся, средней длины. На правой щеке под глазом у него татуировка с изображением сердца. На запястье правой руки также есть тату – надпись «Поля».



Был одет в черную (с другой стороны камуфляжную) двустороннюю текстильную куртку, черные брюки, кроссовки черного цвета.



Если вы владеете информацией о местонахождении мальчика, сообщите на линии «102». А всех пропавших, кого ищут в Киеве, вы можете посмотреть по тегу «Розыск». Если вы стали свидетелем чрезвычайной ситуации или ДТП, обнаружили опасный предмет, бездыханное тело, заметили огонь или поджог, сообщите об этом в 101, 102 и 103, а также напишите в нашем Telegram-чате. Присоединиться к нему можно ЗДЕСЬ.



Читайте также: Под Киевом пропал 24-летний парень с татуировкой



Напомним, ранее мы сообщали, что в селе Бзов Барышевского района пропала несовершеннолетняя Киндратенко Анастасия Сергеевна. 14 февраля в 13:05 она вышла из школы, но домой так и не пришла. На связь 14-летний подросток также не выходит.



Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter В городе Богуслав (Киевская область) пропал 17-летний Владислав Демин. Парень второй раз за три месяца сбежал из центра социально-психологической реабилитации детей «Оберег» по улице 40-летия Победы. У пропавшего есть отличительная черта - татуировка в форме сердца на лице.Об этом пишет Хроника.инфо со ссылкой на informator.ua Приметы парня: на вид 17-18 лет, рост 180 сантиметров, худощавого телосложения. Лицо овальное, глаза серо-голубые, волосы мелированные, светлые, вьющиеся, средней длины. На правой щеке под глазом у него татуировка с изображением сердца. На запястье правой руки также есть тату – надпись «Поля».Был одет в черную (с другой стороны камуфляжную) двустороннюю текстильную куртку, черные брюки, кроссовки черного цвета.Если вы владеете информацией о местонахождении мальчика, сообщите на линии «102». А всех пропавших, кого ищут в Киеве, вы можете посмотреть по тегу «Розыск». Если вы стали свидетелем чрезвычайной ситуации или ДТП, обнаружили опасный предмет, бездыханное тело, заметили огонь или поджог, сообщите об этом в 101, 102 и 103, а также напишите в нашем Telegram-чате. Присоединиться к нему можно ЗДЕСЬ.Напомним, ранее мы сообщали, что в селе Бзов Барышевского района пропала несовершеннолетняя Киндратенко Анастасия Сергеевна. 14 февраля в 13:05 она вышла из школы, но домой так и не пришла. На связь 14-летний подросток также не выходит.





Загрузка...