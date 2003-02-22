Раздел: Происшествия
ВСУ захватили в плен боевика на Донбассе
Командир украинских бойцов решение принял молниеносно.
Пятеро российских наемников пытались подступиться к позициям ВСУ.
Об этом пишет Хроника.инфо со ссылкой на newsyou.info.
ВСУ захватили в плен боевика так называемой «ЛНР» во время ликвидации группы диверсантов.
В частности, пятеро российских наемников пытались подступиться к позициям ВСУ.
«Первоначально, это было бы выявление наших позиций. Наши ребята могли попасть в плен. Они, наверное шли именно с такой целью», - объясняет журналистам военнослужащий ССО «Петрович».
Командир украинских бойцов решение принял молниеносно - открыть огонь. В результате четверо боевиков были ликвидированы, один получил ранения.
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Пленным оказался 54-летний Алексей родом из оккупированной Голубовки. Оправдывается, что наемником стал в 2017 году из-за безденежья, которое царит оккупированном Донбассе.
«Работы не было. Семью кормить нужно было. Вот решил попробовать. Я стрелок-повар. У меня ноги никудышные. Руки тоже. Печь растопить. Обед, ужин, завтрак приготовить. Вот и все», - рассказал боевик.
Пятеро российских наемников пытались подступиться к позициям ВСУ.
Об этом пишет Хроника.инфо со ссылкой на newsyou.info.
ВСУ захватили в плен боевика так называемой «ЛНР» во время ликвидации группы диверсантов.
В частности, пятеро российских наемников пытались подступиться к позициям ВСУ.
«Первоначально, это было бы выявление наших позиций. Наши ребята могли попасть в плен. Они, наверное шли именно с такой целью», - объясняет журналистам военнослужащий ССО «Петрович».
Командир украинских бойцов решение принял молниеносно - открыть огонь. В результате четверо боевиков были ликвидированы, один получил ранения.
Читайте также: Украинские спецназовцы на Донбассе захватили в плен еще одного боевика
Пленным оказался 54-летний Алексей родом из оккупированной Голубовки. Оправдывается, что наемником стал в 2017 году из-за безденежья, которое царит оккупированном Донбассе.
«Работы не было. Семью кормить нужно было. Вот решил попробовать. Я стрелок-повар. У меня ноги никудышные. Руки тоже. Печь растопить. Обед, ужин, завтрак приготовить. Вот и все», - рассказал боевик.
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