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Раздел: Происшествия  
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ВСУ захватили в плен боевика на Донбассе

ВСУ захватили в плен боевика на ДонбассеКомандир украинских бойцов решение принял молниеносно.

Пятеро российских наемников пытались подступиться к позициям ВСУ.

Об этом пишет Хроника.инфо со ссылкой на newsyou.info.

ВСУ захватили в плен боевика так называемой «ЛНР» во время ликвидации группы диверсантов.

В частности, пятеро российских наемников пытались подступиться к позициям ВСУ.

«Первоначально, это было бы выявление наших позиций. Наши ребята могли попасть в плен. Они, наверное шли именно с такой целью», - объясняет журналистам военнослужащий ССО «Петрович».

Командир украинских бойцов решение принял молниеносно - открыть огонь. В результате четверо боевиков были ликвидированы, один получил ранения.

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Пленным оказался 54-летний Алексей родом из оккупированной Голубовки. Оправдывается, что наемником стал в 2017 году из-за безденежья, которое царит оккупированном Донбассе.

«Работы не было. Семью кормить нужно было. Вот решил попробовать. Я стрелок-повар. У меня ноги никудышные. Руки тоже. Печь растопить. Обед, ужин, завтрак приготовить. Вот и все», - рассказал боевик.




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 Теги: ВСУ, плен, Донбасс

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