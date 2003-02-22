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Воин АТО исчез при загадочных обстоятельствах

Воин АТО исчез при загадочных обстоятельствахВиталий имел при себе удостоверение.

Стало известно, что в Житомире исчез 35-летний участник АТО Виталий Юрьевич Сычевский. Мужчина вышел из дома еще 20 февраля и с тех пор не возвращался. То есть он не приходит домой уже пятые сутки, и от него нет никаких вестей.

Об этом пишет Хроника.инфо со ссылкой на znaj.ua.

Также известно, что Виталий имел при себе удостоверение. Был одет в темно-серую куртку с капюшоном, джинсы темно-синие, кофту бордовую, туфли темно-серые, кепку черного цвета. Рост 186 см, волосы темные с проседью, глаза карие.

Женщина опубликовала портрет родственника и попросила максимально распространить эту новость, а также дать весть, если есть какие-то сведения о его местонахождении. Телефоны родных можно увидеть прямо на фото, размещенных в этой публикации.

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В свою очередь в пресс-службе ГУНП в Житомирской области информацию подтвердили и сообщили, что по состоянию на 25 февраля его местонахождение до сих пор неизвестно.

Воин АТО исчез при загадочных обстоятельствах
Воин АТО исчез при загадочных обстоятельствах



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 Теги: Воин АТО, исчезновение

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Сегодня, 22:48 » Автор: Эдгар Букмирза
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