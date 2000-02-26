Раздел: Происшествия
На Донбассе задержали группу наркодельцов
Бойцы подразделения КОРД задержали двух основных фигурантов группы.
В Северодонецке разоблачена группа лиц, которая занималась сбытом наркотических средств. Совместными действиями полиции, СБУ и прокуратуры наркодилеров задержали. Внутренняя безопасность НПУ проверяет возможную причастность к деятельности этой группы сотрудников правоохранительных органов.
Об этом пишет Хроника.инфо со ссылкой на unn.com.ua.
Луганским управлением Департамента внутренней безопасности НПУ было установлено, что на территории Северодонецка действует преступная группа, которая распространяет наркотические средства. По материалам внутренней безопасности прокуратура Луганской области начала уголовное производство по ч.2 ст.307 Уголовного кодекса Украины.
Вместе с работниками СБУ, ГУНП области и прокуратуры оперативники УДВБ НПУ провели оперативные закупки у наркодельцов. Во время 17 санкционированных обысков по месту жительства злоумышленников и в их автомобилях правоохранители обнаружили и изъяли значительное количество опия ацетилированного, амфетамин, маковую солому, каннабис, метадон. Также изъято незарегистрированное оружие, патроны, мобильные телефоны, черновые записи и средства от сбыта наркотовара.
На основании ст.208 УПК Украины они помещены в изолятор временного содержания. Им уже объявлено подозрение.
Читайте также: На Закарпатье задержали группу наркодельцов
Оперативники внутренней безопасности НПУ устанавливают возможную причастность к действиям разоблаченной группы наркоторговцев сотрудников полиции.
В Северодонецке разоблачена группа лиц, которая занималась сбытом наркотических средств. Совместными действиями полиции, СБУ и прокуратуры наркодилеров задержали. Внутренняя безопасность НПУ проверяет возможную причастность к деятельности этой группы сотрудников правоохранительных органов.
Об этом пишет Хроника.инфо со ссылкой на unn.com.ua.
Луганским управлением Департамента внутренней безопасности НПУ было установлено, что на территории Северодонецка действует преступная группа, которая распространяет наркотические средства. По материалам внутренней безопасности прокуратура Луганской области начала уголовное производство по ч.2 ст.307 Уголовного кодекса Украины.
Вместе с работниками СБУ, ГУНП области и прокуратуры оперативники УДВБ НПУ провели оперативные закупки у наркодельцов. Во время 17 санкционированных обысков по месту жительства злоумышленников и в их автомобилях правоохранители обнаружили и изъяли значительное количество опия ацетилированного, амфетамин, маковую солому, каннабис, метадон. Также изъято незарегистрированное оружие, патроны, мобильные телефоны, черновые записи и средства от сбыта наркотовара.
На основании ст.208 УПК Украины они помещены в изолятор временного содержания. Им уже объявлено подозрение.
Читайте также: На Закарпатье задержали группу наркодельцов
Оперативники внутренней безопасности НПУ устанавливают возможную причастность к действиям разоблаченной группы наркоторговцев сотрудников полиции.
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