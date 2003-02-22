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Раздел: Происшествия  
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В Киеве женщина нашла тело убитого гражданского мужа

В Киеве женщина нашла тело убитого гражданского мужаРядом с ним лежал его приятель.

Тело мужчины в луже крови нашла гражданская жена, передает Хроника.инфо со ссылкой на kiev.sq.com.ua.

ЧП произошло на ул. Шовкуненко в Соломенском районе.

По словам женщины, она пришла домой и увидела на полу квартиры в луже крови двух мужчин – своего сожителя и его приятеля.

Испугавшись, женщина выбежала на улицу, чтобы вызвать «скорую» и полицию. А когда решила вернуться, увидела, как мужчина, который лежал рядом с ее сожителем, убегает в его одежде. Задержали его полицейские. В рюкзаке злоумышленника нашли вещи из квартиры погибшего.

Нападавшим оказался 31-летний уроженец Черкасской области, который уже привлекался к уголовной ответственности за имущественные преступления.

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По факту происшествия открыто уголовное производство по п. 6 ч. 2 ст. 115 (умышленное убийство) УК Украины. Фигуранту грозит до 15 лет лишения свободы либо пожизненное заключение с конфискацией имущества.


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 Теги: Киев, убийство

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