Раздел: Происшествия
В Киеве женщина нашла тело убитого гражданского мужа
Рядом с ним лежал его приятель.
Тело мужчины в луже крови нашла гражданская жена, передает Хроника.инфо со ссылкой на kiev.sq.com.ua.
ЧП произошло на ул. Шовкуненко в Соломенском районе.
По словам женщины, она пришла домой и увидела на полу квартиры в луже крови двух мужчин – своего сожителя и его приятеля.
Испугавшись, женщина выбежала на улицу, чтобы вызвать «скорую» и полицию. А когда решила вернуться, увидела, как мужчина, который лежал рядом с ее сожителем, убегает в его одежде. Задержали его полицейские. В рюкзаке злоумышленника нашли вещи из квартиры погибшего.
Нападавшим оказался 31-летний уроженец Черкасской области, который уже привлекался к уголовной ответственности за имущественные преступления.
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По факту происшествия открыто уголовное производство по п. 6 ч. 2 ст. 115 (умышленное убийство) УК Украины. Фигуранту грозит до 15 лет лишения свободы либо пожизненное заключение с конфискацией имущества.
Тело мужчины в луже крови нашла гражданская жена, передает Хроника.инфо со ссылкой на kiev.sq.com.ua.
ЧП произошло на ул. Шовкуненко в Соломенском районе.
По словам женщины, она пришла домой и увидела на полу квартиры в луже крови двух мужчин – своего сожителя и его приятеля.
Испугавшись, женщина выбежала на улицу, чтобы вызвать «скорую» и полицию. А когда решила вернуться, увидела, как мужчина, который лежал рядом с ее сожителем, убегает в его одежде. Задержали его полицейские. В рюкзаке злоумышленника нашли вещи из квартиры погибшего.
Нападавшим оказался 31-летний уроженец Черкасской области, который уже привлекался к уголовной ответственности за имущественные преступления.
Читайте также: На Позняках нашли повесившуюся пенсионерку
По факту происшествия открыто уголовное производство по п. 6 ч. 2 ст. 115 (умышленное убийство) УК Украины. Фигуранту грозит до 15 лет лишения свободы либо пожизненное заключение с конфискацией имущества.
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