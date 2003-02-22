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Раздел: Происшествия  
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В Николаеве военные попали в смертельное ДТП

В Николаеве военные попали в смертельное ДТПВодитель и пассажир военнослужащий погибли.

В ночь на вторник, 26 февраля, в Николаеве произошло смертельное ДТП. Погиб водитель и один из военнослужащих-пассажиров, передает Хроника.инфо со ссылкой на Факты.

Как сообщают в областной полиции, автомобиль разбился примерно в 1:50 на пересечении пр. Центрального и ул. Шоссейная в Заводском районе. По предварительным данным, водитель Peugeot 407 не справился с управлением, выехал за пределы проезжей части и врезался в дерево. «В результате дорожно-транспортного происшествия 29-летний водитель и 29-летний пассажир военнослужащий погибли на месте происшествия, еще одна 32-летняя пассажир, также военнослужащий, с телесными повреждениями доставлена в медицинское учреждение», - говорится в сообщении.

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Сейчас правоохранители устанавливают обстоятельства ДТП, назначены соответствующие экспертизы. Продолжаются следственные действия. Тем временем отдел расследования преступлений в сфере транспорта Следственного управления ГУНП в Николаевской области обращается к гражданам, которые владеют какой-либо информацией об обстоятельствах данного ДТП или могут предоставить записи с видеорегистраторов, сообщить об этом по адресу: Николаев, ул. Спасская, 12 или звонить 093−714−45−20 или 102.

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 Теги: Николаев, ДТП

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