Раздел: Происшествия
В Харькове умер 25-летний российский студент
Устанавливают все обстоятельства произошедшего.
В Харькове скоропостижно умер студент из России, передает Хроника.инфо со ссылкой на Корреспондент.
Утверждается, что у 25-летнего парня с детства был порок сердца. В последнее время он жаловался на боли. Студент умер утром 24 февраля. После первичного осмотра тело было направленно в морг.
Читайте также: В Киеве горела "шиномонтажка"
Украинская сторона сообщила о случившемся в консульство России, а также в Министерство иностранных дел. Следователи открыли уголовное производство по статье об убийстве (115 УК Украины). Устанавливаются все обстоятельства произошедшего.
В Харькове скоропостижно умер студент из России, передает Хроника.инфо со ссылкой на Корреспондент.
Утверждается, что у 25-летнего парня с детства был порок сердца. В последнее время он жаловался на боли. Студент умер утром 24 февраля. После первичного осмотра тело было направленно в морг.
Читайте также: В Киеве горела "шиномонтажка"
Украинская сторона сообщила о случившемся в консульство России, а также в Министерство иностранных дел. Следователи открыли уголовное производство по статье об убийстве (115 УК Украины). Устанавливаются все обстоятельства произошедшего.
Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter
0
0
Оставьте свой комментарий