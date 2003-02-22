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Раздел: Происшествия  
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В Харькове умер 25-летний российский студент

В Харькове умер 25-летний российский студент Устанавливают все обстоятельства произошедшего.

В Харькове скоропостижно умер студент из России, передает Хроника.инфо со ссылкой на Корреспондент.

Утверждается, что у 25-летнего парня с детства был порок сердца. В последнее время он жаловался на боли. Студент умер утром 24 февраля. После первичного осмотра тело было направленно в морг.

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Украинская сторона сообщила о случившемся в консульство России, а также в Министерство иностранных дел. Следователи открыли уголовное производство по статье об убийстве (115 УК Украины). Устанавливаются все обстоятельства произошедшего.


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 Теги: Харьков, студент

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