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Раздел: Происшествия  
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В Киеве «Газель» не разминулась с автобусом

В Киеве «Газель» не разминулась с автобусомО пострадавших пока неизвестно.

Сегодня, в Киеве, на бульваре Кольцова столкнулись «Газель» и пассажирский автобус «ЛАЗ», передает Хроника.инфо со ссылкой на golos.ua.

В условиях автомобильной пробки, водитель «Газель» решил свернуть, через сплошную линию, но не заметил едущего рядом пассажирского автобуса, который объезжал пробку.

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О пострадавших в результате столкновения не сообщается.

В Киеве «Газель» не разминулась с автобусом


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 Теги: Киев, Газель

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Сегодня, 14:13 » Автор: Анна Мартынова
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