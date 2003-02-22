В Киеве «Газель» не разминулась с автобусом

О пострадавших пока неизвестно.



Сегодня, в Киеве, на бульваре Кольцова столкнулись «Газель» и пассажирский автобус «ЛАЗ», передает



В условиях автомобильной пробки, водитель «Газель» решил свернуть, через сплошную линию, но не заметил едущего рядом пассажирского автобуса, который объезжал пробку.



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О пострадавших в результате столкновения не сообщается.







Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter Сегодня, в Киеве, на бульваре Кольцова столкнулись «Газель» и пассажирский автобус «ЛАЗ», передает Хроника.инфо со ссылкой на golos.ua В условиях автомобильной пробки, водитель «Газель» решил свернуть, через сплошную линию, но не заметил едущего рядом пассажирского автобуса, который объезжал пробку.О пострадавших в результате столкновения не сообщается.





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