Раздел: Происшествия
В Киеве «Газель» не разминулась с автобусом
О пострадавших пока неизвестно.
Сегодня, в Киеве, на бульваре Кольцова столкнулись «Газель» и пассажирский автобус «ЛАЗ», передает Хроника.инфо со ссылкой на golos.ua.
В условиях автомобильной пробки, водитель «Газель» решил свернуть, через сплошную линию, но не заметил едущего рядом пассажирского автобуса, который объезжал пробку.
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О пострадавших в результате столкновения не сообщается.
Сегодня, в Киеве, на бульваре Кольцова столкнулись «Газель» и пассажирский автобус «ЛАЗ», передает Хроника.инфо со ссылкой на golos.ua.
В условиях автомобильной пробки, водитель «Газель» решил свернуть, через сплошную линию, но не заметил едущего рядом пассажирского автобуса, который объезжал пробку.
Читайте также: В Одессе участник АТО подорвался на гранате
О пострадавших в результате столкновения не сообщается.
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