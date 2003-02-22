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Раздел: Происшествия  
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Под Киевом мужчина убил сожительницу и бросил ее тело в реку

Под Киевом мужчина убил сожительницу и бросил ее тело в реку До момента смерти погибшую жестоко избили.

В селе Сулимовка Бориспольского района, что под Киевом, местная жительница увидела в канаве с водой тело женщины, к которому был привязан кирпич. Женщина сообщила об увиденном в полицию. В ходе следствия выяснилось, что погибшую жестоко убили, передает Хроника.инфо со ссылкой на Информатор.

Работники Бориспольского отдела полиции установили личность погибшей. Ею оказалась 38-летняя жительница Сулимовки.

Тело погибшей направили на медицинскую экспертизу, которая помогла установить причины смерти. Вскрытие показало, что смерть женщины наступила от отека головного мозга, кровоизлияния и закрытой черепно-мозговой травмы. А значит - до момента смерти погибшую жестоко избили.

Работники полиции отработали прилегающую территорию, где покойница проживала, обошли все дворы, опросили местных жителей и установили предполагаемого убийцу - ее сожителя. Его удалось найти и задержать. 31-летний мужчина сначала плакал, жалел, что женщина покончила с собой, пытался ввести в заблуждение полицейских и категорически отрицал свою причастность к совершению преступления.

Затем злоумышленник признался работникам полиции, во время совместного распития водки у них возникла ссора и он руками избил ее по голове. Когда женщина перестала дышать, человек привязал кирпич к туловищу, выволок и утопил тело в канаве.

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Сейчас задержанному объявили подозрение в совершении умышленного убийства (по части 1 статьи 115 Уголовного кодекса Украины). Меру пресечения ему выберет ближайшее время суд, по статье ему грозит.

Под Киевом мужчина убил сожительницу и бросил ее тело в реку


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 Теги: Киевщина, убийство

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Сегодня, 15:53 » Автор: Анна Мартынова
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