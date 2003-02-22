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Украинского военнопленного моряка прооперируют
Адвокат также описал еще один "неприятный инцидент в СИЗО".
Украинского военнопленного моряка в РФ Василия Сороку осмотрел врач московской больницы и ему назначили операцию на раненой руке.
Об этом пишет Хроника.инфо со ссылкой на pravda.com.ua.
"В СИЗО Лефортово посетил военнопленного Василия Сороку. И вот есть хорошие новости. В минувшую пятницу ему провели обследование в московской "гражданской" больнице и врач назначил проведение операции на раненной руке", - написал защитник.
"Из-за разрыва и оттек ниже раны не сходит", - цитирует слова врача Бадамшин.
По его словам, дата операции пока не определена, а эти дни идёт подготовка, анализы и.д.
"Ноу-хау тюремных врачей лечить разрыв трех сухожилий и нерва уколами витамина B результата не дало", - добавил он.
Также он сообщил, что украинец содержится в старой камере без горячей воды, но к бытовым сложностям относиться с юмором и имеет бодрое настроение.
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"Из-за организации консульской помощи сотрудники изолятора были вынуждены отказать в свиданиях родным и близким других арестантов. Люди приехали со всей страны, некоторые с детьми", - написал Бадамшин.
Он пишет, что рассказал об этом Сороке и он просил передать, чтобы родных и близких, тем более с детьми, пускали к арестантам в приоритетном порядке.
"И просил быть скромнее: "не надо много внимания там, где оно не нужно", - резюмировал он.
Украинского военнопленного моряка в РФ Василия Сороку осмотрел врач московской больницы и ему назначили операцию на раненой руке.
Об этом пишет Хроника.инфо со ссылкой на pravda.com.ua.
"В СИЗО Лефортово посетил военнопленного Василия Сороку. И вот есть хорошие новости. В минувшую пятницу ему провели обследование в московской "гражданской" больнице и врач назначил проведение операции на раненной руке", - написал защитник.
"Из-за разрыва и оттек ниже раны не сходит", - цитирует слова врача Бадамшин.
По его словам, дата операции пока не определена, а эти дни идёт подготовка, анализы и.д.
"Ноу-хау тюремных врачей лечить разрыв трех сухожилий и нерва уколами витамина B результата не дало", - добавил он.
Также он сообщил, что украинец содержится в старой камере без горячей воды, но к бытовым сложностям относиться с юмором и имеет бодрое настроение.
Читайте также: Иран освободил украинского моряка, которому грозила смертная казнь
"Из-за организации консульской помощи сотрудники изолятора были вынуждены отказать в свиданиях родным и близким других арестантов. Люди приехали со всей страны, некоторые с детьми", - написал Бадамшин.
Он пишет, что рассказал об этом Сороке и он просил передать, чтобы родных и близких, тем более с детьми, пускали к арестантам в приоритетном порядке.
"И просил быть скромнее: "не надо много внимания там, где оно не нужно", - резюмировал он.
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