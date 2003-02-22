Раздел: Происшествия
В Украине снова активизировались мошенники: названы детали новой аферы
Афера связана с так называемыми "выигрышами" квартир.
В Украине снова активизировались мошенники, которые начали использовать новую схему для обмана жителей. Об этом предупредили на сайте Нацкомфинуслуг.
Об этом пишет Хроника.инфо со ссылкой на rbc.ua.
Жертве поступает сообщение о том, что она стала счастливым обладателем квартиры в Киеве. После этого, с ней связываются представители фейковых компаний и сообщают о том, что нужно перечислить средства для оформления свидетельства на право собственности.
Липовые фирмы имеют якобы реальную регистрацию и даже указывается имя сотрудника Нацкомфинуслуг, который подписал свидетельства.
"При этом предлагается перечислить денежные средства на карточный счет для оформления свидетельства на право собственности. Поступают и другие сообщения о выигрыше ценных призов аналогичного характера", - заявили в Нацкомфинуслуг и опубликовали список компаний, которые осуществляют мошеннические действия.
Пей-Експерес Украина
Мени-Пей Украина
Фон-Бокс Украина
Мир Мани
Сити Люкс Украина
Велком-Пеймент
Капитал Оне Украина
Пей-Директ
Биг-Пеймент
У всех этих компаний есть официальные сайты в интернете, на которых можно найти документацию и свидетельства о том, какой деятельностью они занимаются. Естественно, все документы – липовые.
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Нацкомфинуслуг открыли горячую линию для украинцев, которые столкнулись с такими видами мошенничества и просят сообщать немедленно по телефону: (044) 590-57-16 или обращаться в правоохранительные органы Украины.
В Украине снова активизировались мошенники, которые начали использовать новую схему для обмана жителей. Об этом предупредили на сайте Нацкомфинуслуг.
Об этом пишет Хроника.инфо со ссылкой на rbc.ua.
Жертве поступает сообщение о том, что она стала счастливым обладателем квартиры в Киеве. После этого, с ней связываются представители фейковых компаний и сообщают о том, что нужно перечислить средства для оформления свидетельства на право собственности.
Липовые фирмы имеют якобы реальную регистрацию и даже указывается имя сотрудника Нацкомфинуслуг, который подписал свидетельства.
"При этом предлагается перечислить денежные средства на карточный счет для оформления свидетельства на право собственности. Поступают и другие сообщения о выигрыше ценных призов аналогичного характера", - заявили в Нацкомфинуслуг и опубликовали список компаний, которые осуществляют мошеннические действия.
Пей-Експерес Украина
Мени-Пей Украина
Фон-Бокс Украина
Мир Мани
Сити Люкс Украина
Велком-Пеймент
Капитал Оне Украина
Пей-Директ
Биг-Пеймент
У всех этих компаний есть официальные сайты в интернете, на которых можно найти документацию и свидетельства о том, какой деятельностью они занимаются. Естественно, все документы – липовые.
Читайте также: В Украине набирает популярность новый вид аферы
Нацкомфинуслуг открыли горячую линию для украинцев, которые столкнулись с такими видами мошенничества и просят сообщать немедленно по телефону: (044) 590-57-16 или обращаться в правоохранительные органы Украины.
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