» » В Украине снова активизировались мошенники: названы детали новой аферы
Раздел: Происшествия  
0

В Украине снова активизировались мошенники: названы детали новой аферы

В Украине снова активизировались мошенники: названы детали новой аферыАфера связана с так называемыми "выигрышами" квартир.

В Украине снова активизировались мошенники, которые начали использовать новую схему для обмана жителей. Об этом предупредили на сайте Нацкомфинуслуг.

Об этом пишет Хроника.инфо со ссылкой на rbc.ua.

Жертве поступает сообщение о том, что она стала счастливым обладателем квартиры в Киеве. После этого, с ней связываются представители фейковых компаний и сообщают о том, что нужно перечислить средства для оформления свидетельства на право собственности.

Липовые фирмы имеют якобы реальную регистрацию и даже указывается имя сотрудника Нацкомфинуслуг, который подписал свидетельства.

"При этом предлагается перечислить денежные средства на карточный счет для оформления свидетельства на право собственности. Поступают и другие сообщения о выигрыше ценных призов аналогичного характера", - заявили в Нацкомфинуслуг и опубликовали список компаний, которые осуществляют мошеннические действия.

Пей-Експерес Украина

Мени-Пей Украина

Фон-Бокс Украина

Мир Мани

Сити Люкс Украина

Велком-Пеймент

Капитал Оне Украина

Пей-Директ

Биг-Пеймент

У всех этих компаний есть официальные сайты в интернете, на которых можно найти документацию и свидетельства о том, какой деятельностью они занимаются. Естественно, все документы – липовые.

Читайте также: В Украине набирает популярность новый вид аферы

Нацкомфинуслуг открыли горячую линию для украинцев, которые столкнулись с такими видами мошенничества и просят сообщать немедленно по телефону: (044) 590-57-16 или обращаться в правоохранительные органы Украины.

Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter

 Теги: Украина, мошенники, афёра

Загрузка...
Загрузка...
загрузка...
Сегодня, 21:56 » Автор: Эдгар Букмирза
     69
     0


Оставьте свой комментарий

Имя:*  
E-Mail:
Полужирный Наклонный текст Подчёркнутый текст Зачёркнутый текст | Выравнивание по левому краю По центру Выравнивание по правому краю | Вставка смайликов Выбор цвета | Скрытый текст Вставка цитаты Преобразовать выбранный текст из транслитерации в кириллицу Вставка спойлера
Введите код: *


наверх