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Раздел: Происшествия  
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В Киеве "заминировали" торгово-развлекательный центр

В Киеве "заминировали" торгово-развлекательный центр Из здания эвакуировали около 1500 человек.

Во вторник, 26 февраля, в Голосеевском районе Киева заминировали торгово-развлекательный центр «Магеллан», который находится по адресу проспект Академика Глушкова, 13в. На место сразу выехали патрульные, спасатели, медики и взрывотехники.

Об этом пишет Хроника.инфо со ссылкой на informator.ua.

Вызов о минировании поступил около 21:00. В торговом центре включили тревогу и через громкоговоритель попросили персонал и посетителей покинуть помещение. Входы внутрь оградили лентой, внутри работали кинологи, территорию вокруг охраняли полицейские. Информация проверяется.

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Стоит отметить, что это уже не первый случай в феврале, когда минируют именно ТРЦ «Магелан». В прошлый раз спецслужбы не нашли в здании опасных предметов и сообщили, что вызов был ложным.

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 Теги: Киев, минирование

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