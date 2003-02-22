Раздел: Происшествия
В Киевской области пропала 17-летняя девушка
Она не выходит на связь.
Под Киевом разыскивают несовершеннолетнюю Гук Алину Станиславовна. Девушка ушла из дома в городе Кагарлык по улице Парковой, 22 в неизвестном направлении и не вернулась. Родственники Алины очень волнуются и просят помочь в ее поисках, передает Хроника.инфо со ссылкой на Информатор.
Связь с девушкой пропала 25 февраля около 22:00.
Приметы: на вид около 18 лет, рост 165 сантиметров, худое телосложение, русые волосы, карие глаза, на правой щеке родинка.
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Была одета в куртку черного цвета, спортивные штаны Adidas, розовые кроссовки, темно-синяя кофта с разноцветными звездочками.
Под Киевом разыскивают несовершеннолетнюю Гук Алину Станиславовна. Девушка ушла из дома в городе Кагарлык по улице Парковой, 22 в неизвестном направлении и не вернулась. Родственники Алины очень волнуются и просят помочь в ее поисках, передает Хроника.инфо со ссылкой на Информатор.
Связь с девушкой пропала 25 февраля около 22:00.
Приметы: на вид около 18 лет, рост 165 сантиметров, худое телосложение, русые волосы, карие глаза, на правой щеке родинка.
Читайте также: В Киеве начинается строительство еще одного ТРЦ
Была одета в куртку черного цвета, спортивные штаны Adidas, розовые кроссовки, темно-синяя кофта с разноцветными звездочками.
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