» » В Киевской области пропала 17-летняя девушка
Раздел: Происшествия  
0

В Киевской области пропала 17-летняя девушка

В Киевской области пропала 17-летняя девушкаОна не выходит на связь.

Под Киевом разыскивают несовершеннолетнюю Гук Алину Станиславовна. Девушка ушла из дома в городе Кагарлык по улице Парковой, 22 в неизвестном направлении и не вернулась. Родственники Алины очень волнуются и просят помочь в ее поисках, передает Хроника.инфо со ссылкой на Информатор.

Связь с девушкой пропала 25 февраля около 22:00.

Приметы: на вид около 18 лет, рост 165 сантиметров, худое телосложение, русые волосы, карие глаза, на правой щеке родинка.

Читайте также: В Киеве начинается строительство еще одного ТРЦ

Была одета в куртку черного цвета, спортивные штаны Adidas, розовые кроссовки, темно-синяя кофта с разноцветными звездочками.

В Киевской области пропала 17-летняя девушка


Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter

 Теги: Киевщина, розыск

Загрузка...
Загрузка...
загрузка...
Сегодня, 10:31 » Автор: Анна Мартынова
     0
     0


Оставьте свой комментарий

Имя:*  
E-Mail:
Полужирный Наклонный текст Подчёркнутый текст Зачёркнутый текст | Выравнивание по левому краю По центру Выравнивание по правому краю | Вставка смайликов Выбор цвета | Скрытый текст Вставка цитаты Преобразовать выбранный текст из транслитерации в кириллицу Вставка спойлера
Введите код: *


наверх