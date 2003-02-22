Раздел: Происшествия
В Киеве исчезла 16-летняя девушка
Где находится девушка - неизвестно.
В Киеве разыскивают несовершеннолетнюю Еву Климeнко 2003 года рождения, передает Хроника.инфо со ссылкой на 44.ua.
Девочка исчезла во вторник, 26 февраля, на улице Красноткацкая, 14 (в районе ст. м. ″Дарница″). Поисками пропавшей занимается Днепровское управление полиции. К настоящему времени ее место нахождения остается неизвестным.
Приметы: рост 150-160 см, волосы темные, худощавого телосложения.
Была одета: короткая светло-розовая куртка, шапка черного цвета с розовой эмблемой, темные брюки в клетку.
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Если вы владеете какой-либо информацией возможном местонахождении несовершеннолетней, звоните по номеру ″102″.
В Киеве разыскивают несовершеннолетнюю Еву Климeнко 2003 года рождения, передает Хроника.инфо со ссылкой на 44.ua.
Девочка исчезла во вторник, 26 февраля, на улице Красноткацкая, 14 (в районе ст. м. ″Дарница″). Поисками пропавшей занимается Днепровское управление полиции. К настоящему времени ее место нахождения остается неизвестным.
Приметы: рост 150-160 см, волосы темные, худощавого телосложения.
Была одета: короткая светло-розовая куртка, шапка черного цвета с розовой эмблемой, темные брюки в клетку.
Читайте также: В Киеве прохожие спасли пьяную от смерти
Если вы владеете какой-либо информацией возможном местонахождении несовершеннолетней, звоните по номеру ″102″.
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