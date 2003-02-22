» » В Киеве исчезла 16-летняя девушка
Раздел: Происшествия  
0

В Киеве исчезла 16-летняя девушка

В Киеве исчезла 16-летняя девушкаГде находится девушка - неизвестно.

В Киеве разыскивают несовершеннолетнюю Еву Климeнко 2003 года рождения, передает Хроника.инфо со ссылкой на 44.ua.

Девочка исчезла во вторник, 26 февраля, на улице Красноткацкая, 14 (в районе ст. м. ″Дарница″). Поисками пропавшей занимается Днепровское управление полиции. К настоящему времени ее место нахождения остается неизвестным.

Приметы: рост 150-160 см, волосы темные, худощавого телосложения.

Была одета: короткая светло-розовая куртка, шапка черного цвета с розовой эмблемой, темные брюки в клетку.

Читайте также: В Киеве прохожие спасли пьяную от смерти

Если вы владеете какой-либо информацией возможном местонахождении несовершеннолетней, звоните по номеру ″102″.

В Киеве исчезла 16-летняя девушка


Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter

 Теги: Киев, розыск

Загрузка...
Загрузка...
загрузка...
Сегодня, 11:55 » Автор: Анна Мартынова
     726
     0


Оставьте свой комментарий

Имя:*  
E-Mail:
Полужирный Наклонный текст Подчёркнутый текст Зачёркнутый текст | Выравнивание по левому краю По центру Выравнивание по правому краю | Вставка смайликов Выбор цвета | Скрытый текст Вставка цитаты Преобразовать выбранный текст из транслитерации в кириллицу Вставка спойлера
Введите код: *


наверх