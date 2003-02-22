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Раздел: Происшествия  
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В харьковском метро скончался мужчина

В харьковском метро скончался мужчинаИнцидент произошел на станции Госпром.

Утром в среду в Харькове на станции метро Госпром умер мужчина, передает Хроника.инфо со ссылкой на korrespondent.net.

Отмечается, что тело мужчины находилось на платформе. При этом метро работало в штатном режиме.

В пресс-службе метрополитена подтвердили информацию о происшествии, сообщает NewsRoom.

"Во время движения состава одному из пассажиров стало плохо. Мужчину по его просьбе вывели на ближайшей станции и вызвали скорую. Медики прибыли в 5:49, но спасти его жизнь не удалось. В 6:05 врачи констатировали смерть", – говорится в сообщении.

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По факту инцидента полиция проводит проверку.

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 Теги: Харьков, метро

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