Раздел: Происшествия
В харьковском метро скончался мужчина
Инцидент произошел на станции Госпром.
Утром в среду в Харькове на станции метро Госпром умер мужчина, передает Хроника.инфо со ссылкой на korrespondent.net.
Отмечается, что тело мужчины находилось на платформе. При этом метро работало в штатном режиме.
В пресс-службе метрополитена подтвердили информацию о происшествии, сообщает NewsRoom.
"Во время движения состава одному из пассажиров стало плохо. Мужчину по его просьбе вывели на ближайшей станции и вызвали скорую. Медики прибыли в 5:49, но спасти его жизнь не удалось. В 6:05 врачи констатировали смерть", – говорится в сообщении.
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По факту инцидента полиция проводит проверку.
Утром в среду в Харькове на станции метро Госпром умер мужчина, передает Хроника.инфо со ссылкой на korrespondent.net.
Отмечается, что тело мужчины находилось на платформе. При этом метро работало в штатном режиме.
В пресс-службе метрополитена подтвердили информацию о происшествии, сообщает NewsRoom.
"Во время движения состава одному из пассажиров стало плохо. Мужчину по его просьбе вывели на ближайшей станции и вызвали скорую. Медики прибыли в 5:49, но спасти его жизнь не удалось. В 6:05 врачи констатировали смерть", – говорится в сообщении.
Читайте также: Третий раз за неделю: в Киеве вновь загорелся нежилой дом
По факту инцидента полиция проводит проверку.
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