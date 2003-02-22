Раздел: Происшествия
В Киеве пожарные спасли из огня двух человек
Спасти женщину и мужчину.
Столичные спасатели вытащили из огня двух человек, передает Хроника.инфо со ссылкой на kiev.sq.com.ua.
Пожар произошел 26 февраля в Святошинском районе столицы на улице Милославской, 19а. Пожарные спасли женщину 45 лет и мужчину 60-ти лет.
Читайте также: Под Киевом произошло масштабное ДТП с пострадавшими
На месте событий работало 4 машины спецтехники и 20 спасателей.
Столичные спасатели вытащили из огня двух человек, передает Хроника.инфо со ссылкой на kiev.sq.com.ua.
Пожар произошел 26 февраля в Святошинском районе столицы на улице Милославской, 19а. Пожарные спасли женщину 45 лет и мужчину 60-ти лет.
Читайте также: Под Киевом произошло масштабное ДТП с пострадавшими
На месте событий работало 4 машины спецтехники и 20 спасателей.
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