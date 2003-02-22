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Раздел: Происшествия  
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В Киеве пожарные спасли из огня двух человек

В Киеве пожарные спасли из огня двух человек Спасти женщину и мужчину.

Столичные спасатели вытащили из огня двух человек, передает Хроника.инфо со ссылкой на kiev.sq.com.ua.

Пожар произошел 26 февраля в Святошинском районе столицы на улице Милославской, 19а. Пожарные спасли женщину 45 лет и мужчину 60-ти лет.

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На месте событий работало 4 машины спецтехники и 20 спасателей.

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 Теги: Киев, пожар

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