В Киеве пожарные спасли из огня двух человек

Спасти женщину и мужчину.



Столичные спасатели вытащили из огня двух человек, передает



Пожар произошел 26 февраля в Святошинском районе столицы на улице Милославской, 19а. Пожарные спасли женщину 45 лет и мужчину 60-ти лет.



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На месте событий работало 4 машины спецтехники и 20 спасателей.



Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter Столичные спасатели вытащили из огня двух человек, передает Хроника.инфо со ссылкой на kiev.sq.com.ua Пожар произошел 26 февраля в Святошинском районе столицы на улице Милославской, 19а. Пожарные спасли женщину 45 лет и мужчину 60-ти лет.На месте событий работало 4 машины спецтехники и 20 спасателей.





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